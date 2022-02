José Eduardo Derbez confiesa que duerme con su muñeco 'Chucky'

José Eduardo Derbez sorprende con sus revelaciones góticas

José Eduardo Derbez se ha caracterizado por sus excéntricos gustos, recientemente reveló que duerme con su muñeco “Chucky” además de que se compró un ataúd hecho a su medida.

La familia Derbez constantemente da de qué hablar, con sus múltiples ocurrencias y escándalos, ahora no fue la excepción, pues José Eduardo hizo tremenda declaración que ha sorprendido a sus seguidores.

¿Qué hizo el hijo de Eugenio Derbez?

El actor sorprende con sus confesiones "góticas"

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en una reciente entrevista para el programa “Pinky Promise” dio a conocer que duerme con su muñeco “Chucky”, lo que llamó por completo la atención de los internautas.

En la última edición del programa conducido por la también cantante Karla Díaz, los hijos de Eugenio Derbez; José Eduardo Derbez y Vadhir Derbez estuvieron como invitados.

“El ataúd, cuando empezó la pandemia dije ‘¿Por qué no?’ Se antoja, de repente, ¿No?” reveló el joven actor.

Entonces Karla, le pidió que explicara cómo es que se le ocurrió tener un ataúd, pues no es algó común de escuchar.

“A mi lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije ‘no, que tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel’ Es que mucha gente luego vela a su muertito y lo devuelve”.

“Aquí hay gente muy enferma, no yo, en general. Entonces, yo dije ‘mejor lo hago a mi medida’ para que no me vayan a dar uno usado”

Luego de eso, confesó que al principio le daba miedo, pero poco a poco fue dejando el miedo, al grado que ahora duerme adentro, cerrando por completo el ataúd.

Jose Eduardo Derbez tiene un muñeco Chucky

Los hijos de Eugenio Derbez acudieron a Pinky Promise

Luego de hablar sobre su ataúd, el también actor confesó que tiene un muñeco ‘Chucky’ a la novia, pues admite que siempre le han atraído las cosas paranormales y góticas.

Además, para sorpresa de su hermano el cantante Vadhir Derbez, reveló que ha dormido con su muñeco ‘Chucky’.

“Si ha dormido conmigo, él, ella no, porque respeto la relación; pero él sí ha dormido conmigo”.

Los presentes le preguntaron a José Eduardo Derbez si habría presentado alguna cosa paranormal, a lo que confesó que sí, aunque no dio mayores detalles.

