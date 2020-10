José Eduardo Derbez confiesa lo que sintió al enterarse que tenía COVID-19

José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, impactó a todos sus seguidores al revelar que hace un tiempo dio positivo al coronavirus y después de asegurarse de haber superado la enfermedad, decidió contar en un video cómo vivió este contagio y porque lo mantuvo en secreto.

Fue a través de su canal de YouTube donde José Eduardo Derbez habló de la fuerte experiencia que atravesó tras enterarse que había dado positivo al coronavirus, pues explicó que desde que inició la cuarentena por la actual pandemia ha sido muy estricto con las medidas de prevención y que siempre permaneció encerrado en su casa.

"Yo realmente estuve encerrado en mi casa 24/7 sin salir a ningún lado, sin ver a nadie, sin tener contacto y literal encerrado en mi casa", indicó el actor, quien reveló que en algún momento fue requerido para seguir con las grabaciones del programa ‘Renta Congelada’ en Televisa, donde les hicieron la prueba del COVID-19, la cual dio negativo como resultado.

José Eduardo Derbez sorprendió a sus fans al confesar que ya tuvo coronavirus.

¿José Eduardo Derbez se contagió en un avión?

José Eduardo Derbez tiene la sospecha de que pudo contraer el coronavirus en el aeropuerto, pues confesó que tuvo que salir de viaje, dejando en claro que en todo momento siguió todas las medidas de seguridad para evitar el contagio.

José Eduardo Derbez empezó a presentar síntomas después de haber viajado en avión.

"Estuve bastante tiempo fuera de México, pero cuidándome mucho. Sin embargo, de regreso, en el aeropuerto –para México– pedí algo de comer, y cuando regreso a la Ciudad de México, un jueves. El domingo por la noche, me comienzo a sentir mal. Empecé con dolor de cabeza fuerte, no le hice caso, pero el lunes amanecí con temperatura muy alta”, añadió el hijo de Victoria Ruffo.

El hijo de Eugenio Derbez explicó que todo comenzó con dolores musculares muy fuertes que incluso no podía sostener su celular, además de recordar que no sabía cómo contarle a su familia, pues no quería que se preocuparan.

"Me puse muy mal, lloré bastante. No sabía cómo contarles y me puse muy mal. Primero respire, me calmé y le avisé a mi mamá, mi padrastro, mi papá… diciéndoles poco a poco", dijo José Eduardo Derbez, quien aseguró que ya se encuentra bien y que logró ganar la batalla contra el coronavirus.

Fotografías: Instagram