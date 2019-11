José Eduardo Derbez con dos mujeres en la misma habitación

Recientemente se han desatado rumores alrededor de la vida de José Eduardo Derbez sobre su supuesta bisexualidad, y él sigue destapando detalles de su vida privada. Durante el programa 'D-Generaciones' contó un episodio que vivió con su madre Victoria Ruffo cuando lo encontró con dos mujeres en su habitación.

Su madre lo descubrió y le pegó una cachetada

El hijo del comediante Eugenio Derbez relató que el incidente sucedió cuando él tenía 15 años e incluso bromeó diciendo que la protagonista de telenovelas pega igual de fuerte a cómo llora en sus personajes dramáticos.

“Mi mamá me pegó una cachetada, pero ya fue como a los 15 y tiene buena mano, así como llora pega”

El conductor del programa Arath de la Torre, conductor de la emisión, no se quiso quedar con la duda y ansiaba saber los motivos que orillaron a la actriz a reaccionar así con su hijo.

“Yo vivía con mi mamá en ese entonces y chequé que ya estuviera dormida, así que le marqué a dos amigas para que fueran a mi casa” contó José Eduardo al explicar el motivo del regaño de la actriz.

“Fuimos a mi recámara, pusimos música y tomamos unos traguitos coquetos, mi mamá al escuchar la música y las risas, me marcó desde su cuarto al mío y yo según me hice al dormido, pero no me creyó”

El joven hijo de Eugenio Derbez, participó en el reality de su padre hace unos meses, y desde entonces ha estado en la mira de muchos, sobre todo por los rumores que se levantaron sobre él.

