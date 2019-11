José Eduardo Derbez: “Muerto por dentro” Alarma a sus fans con tremendo mensaje (FOTO)

El hijo de Eugenio Derbez ha causado polémica en los últimos días, pues ha corrido el rumor sobre una supuesta bisexualidad y ahora ha enviado un alarmante mensaje que ha preocupado a sus más fieles fans.

Resulta que por medio de su cuenta oficial de Instagram José Eduardo Derbez, compartió una publicación que podría responder a los rumores esparcidos por la exnovia de Bárbara Escalante sobre la sexualidad del también hijo de la actriz Victoria Ruffo.

En la publicación José Eduardo Derbez ha puesto una imagen de él sin playera recostado sobre un sofá, pero no ha sido su corpulencia física lo que ha impactado a sus fans, sino el mensaje con que ha acompañado a la foto, pues dice lo siguiente: “Muerto por dentro, pero de pie, como un árbol”.

Hay que recordar que Lucía Camargo, la exnovia de Bárbara Escalante, afirmó a una revista de espectáculos que José Eduardo Derbez es bisexual, pero hasta el momento el rumor no ha sido confirmado ni desmentido por eljoven actor que en esta ocasión ha alarmado a sus fans.

El mensaje ha causado controversia en las redes sociales ya que muchos internautas consideran que podría ser la respuesta a lo que dicen de él, pues notaron algo “extraño” en en esa publicación, por lo que varios fans le preguntaron si todo estaba bien, pues lo notaron “triste”.

Entre los comentarios que se alcanzan a leer en la enorme lista se encuentran los siguientes: “Lindo desde Torreón, un abrazo”, “Animo eres un chavo sincero, me caes bien Dios te bendiga”, “Quien está parado ahí atrás igual poso para la foto”, “Es necesario que nos ladren los perros. Eso nos estimulará. ¡Que ladren!”, “Ánimo amigo, no dejes que quiten el brillo qué hay en ti”, “Te quiere por quien eres, no por con quién estés, no pasa nada, un abrazote.”, entre muchos otros.