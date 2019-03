José Carlos Milán, un músico compulsivo nacido en Yucatán

En el año 2002, cuando José Carlos Milán iba a cumplir los 18 años, decidió escaparse de su casa para viajar a la Ciudad de México junto con otros cuatro compañeros, logrando ser admitido en la Facultad de Música de la UNAM. Para ganar su sustento comenzó a trabajar en diversos proyectos, y en el camino se encontró con algunos amigos músicos yucatecos, el guitarrista Robbin Blanco, el bajista y cantante Emanuel Garduño y el baterista Enrique Escalante que tenían una banda que tocaba en bares. Ellos ya tocaban con Diego Verdaguer y Amanda Miguel con los que ya lleva 14 años tocando con ellos.

“Los trabajos son esporádicos también no hay una garantía de que vas a trabajar un mes en un lugar particular, si hay concierto te pagan y si no hay concierto no hay nada, así funciona la mayoría de las partes, de repente salen otros trabajos, y puedes permiso o si no hay nada pues vas y lo haces, así funciona.”

José Carlos Milán, una vida dedicada a la música.

Dijo que así fue que participó con otros artistas, compaginando su trabajo con Amanda Miguel y Diego Verdaguer. “En los lapsos en los que hacía otras cosas, estuve tres años con Ricardo Montaner tocando los teclados, estuve haciendo suplencias con Pandora, estuve en la obra “Hoy no me Puedo Levantar”, pero al final todo converge con Amanda y con Diego y ya no permite seguir trabajando en otros proyectos”.

Cuestionado sobre su calidad como músico, arreglista y director musical, José Carlos es modesto y se califica a sí mismo de la siguiente manera: “Es muy grato recibir buenos comentarios sobre mi trabajo, te soy muy honesto, yo no me considero un músico de gran nivel de ejecución, desafortunadamente no me permitió la vida no me permitió continuar estudiando como ejecutante, de hecho cuando yo me fui a México a estudiar, yo quería entrar a la carrera de piano, pero esta exigía mucho buen nivel y yo no lo tenía, pero me fui por el lado de composición, del lado de la creatividad, lo que permitió estar en el estándar de los artistas fue que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo, y así me rento en todos lados, como director musical, les hago los arreglos, les hago las partituras y además les toco el piano. Eso me ha abierto las puertas allá”.

José Carlos quiere retornar a radicar a la ciudad de Mérida.

Sobre las ciudades que ha conocido gracias a su trabajo profesional están Nueva York, Chicago, Los Angeles, Miami y también a otros países como Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Colombia, Uruguay, Argentina, Chile, Nicaragua. “No he ido a Europa, quisiera ir pero ya por gusto propio, personal. Es muy padre viajar y conocer pero soy una persona muy espiritual, me gusta compenetrarme en la comida, en el tipo de música que se estila allá para nutrirme de ella”.

Finalizó diciendo que piensa regresar a Yucatán porque no existe ciudad más segura que Mérida, ya que añora su tranquilidad, fomentar sus amistades y seguir trabajando con artistas de renombre internacional.

Ricardo D. Pat