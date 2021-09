José Andrëa, vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia y arriesgada

José Andrëa, vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia y fue él mismo quien confirmó este hecho. La intervención quirúrgica es derivada de los problemas de salud que arrastra desde hace un tiempo tras sufrir una pancreatitis.

Ahora el delicado estado de salud mantiene en alerta al mundo del rock y ha preocupado a sus miles de seguidores, ya que el pasado 5 de agosto José Andrëa compartió a través de sus redes sociales una fotografía en la que aparece en la cama de un hospital conectado a varias máquinas.

En aquella ocasión se realizaba estudios de rutina relacionados con la pancreatitis que padeció, entonces el cantante señaló: "Todo irá bien". Tan sólo semanas después, su diagnóstico se tornó grave. La Verdad Noticia recordó el momento en que José Andrëa, habló de la canción de La Noche Triste de Mago de Oz.

Vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia

José Andrëa, el vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia y reconoció que es una intervención a vida o muerte.

Fue en una entrevista para radio MariskalRock, que el cantante José Andrëa señaló que enfrenta una afección en su aparato digestivo, razón por la que el próximo jueves deberá someterse a una intervención quirúrgica "a vida o muerte".

De acuerdo con el prolífico artista su doctora le advirtió que el procedimiento quirúrgico tiene un "70 por ciento de posibilidades de no salir bien", ante esto le aconsejó ir "arreglando sus cosas y poniendo todo en orden".

Aún así, José Andrëa se mantiene optimista y confiado de que todo saldrá bien, tanto es así que señaló que cuando regrese a casa, -programado para el 11 de septiembre, y esté recuperado volverá a trabajar.

"Cuando salga, que saldré, empezaremos de nuevo a tope y a trabajar a muerte", dijo.

José Andrëa busca a sus ex compañeros de Mägo de Oz

Ante la alta posibilidad de morir, ha buscado a sus ex Mägo de Oz para solucionar las diferencias.

Luego de saberse que vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia y de suma peligrosidad, no solo arregló sus asuntos legales, sino que además habló con Frank, Carlito y Txus, ex compañeros en Mägo de Oz, para solucionar las diferencias que tuvieron en el pasado.

"Estuve hablando con los antiguos componentes de Mägo, he hablado con todo el mundo, he dejado las cosas más o menos arregladas, he estado con mis hijos, que este fin de semana también me toca con ellos, estoy haciendo las cosas que tienes que hacer cuando te han dicho que estás desahuciado, pero no me lo creo", aseguró.

Jose Andrëa, vocalista de Mägo de Oz tendrá cirugía de emergencia, debido a que le aparecieron dos eventraciones (hernias), derivadas de una mala cicatrización después de una cirugía abdominal.

