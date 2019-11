El mundo del espectáculo, se encuentra de luto por la pérdida de Jorge Vergara, dueño del equipo de fútbol Chivas y de Grupo Omnilife, quien falleció este viernes a la edad de 64 años a causa de un paro cardiorespiratorio, en la ciudad de Nueva York, padeciendo en los últimos años cáncer de páncreas.

A través de twitter, Amaury Vergara, hijo de Jorge Vergara, compartió un comunicado en el que informó sobre la muerte de su padre, quien fuera presidente de Grupo Omnilife Chivas, donde comentó la razón de la muerte.

Jorge Vergara: Shark Tank está de luto

Jorge Vergara participó en en el reality show “Shark Tank México”, la cual es una adaptación de un exitoso programa del extranjero, en la que participan las personas más exitosas en el ámbito empresarial en el país, el éxito de este programa radica en la forma en la cual microempresarios o jóvenes visionarios ofrecen un producto a los grandes inversionistas del país.

Es ahí donde conocemos a fondo Jorge Vergara, uno de los empresarios más exitosos de este país y que ha logrado construir diversas empresas exitosas a lo largo de su vida, además en este programa pudimos conocer detalles peculiares de este personaje que parecería inalcanzable, su personalidad muy marcada y dura, fue algo de lo que la gente hablo de él.

Jorge Vergara: Shark Tank está de luto

Una de las anécdotas que se vivió dentro de este programa fue cuando nos enteramos que el ahora fallecido Jorge Vergara, no utiliza calcetines, esto cuando unos jóvenes empresarios le ofrecieron una empresa que manufacturaría calcetines especiales, a lo que él respondió que él no invertiría en algo que no usa, su respuestas sorprendió, puesto que señaló que usar calcetines es mucho más antihigiénico que no usarlos.

Jorge Vergara participó en dos temporadas en el reality show, durante la tercera que fue en el año 2018 tuvo participaciones ocasionales y durante este año no participó.

