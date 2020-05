Jorge Santana, hermano de Carlos Santana, muere a los 68 años de edad

Carlos Santana, reconocido guitarrista mexicano y ganador de un Premio Grammy, dio a conocer a través de su cuenta de Facebook que su hermano Jorge Santana ha fallecido; dicha noticia fue acompañada con un emotivo mensaje de despedida que el músico le dedicó a su también colega.

El sitio TMZ reveló que Jorge Santana, de 68 años de edad, había fallecido el pasado 14 de mayo por causas naturales; por su parte el famoso guitarrista quiso despedirse de su hermano con un emotivo texto que compartió en su cuenta de Facebook, en el cual asegura apreciar y honrar su alma.

“Tomamos tiempo para celebrar el magnífico espíritu de nuestro amado hermano Jorge. Él trascendió hacia el reino de la luz que no arroja sombra”, escribió el famoso guitarrista en Facebook.

Despiden a Jorge Santana con un emotivo mensaje

“Los ojos de mi corazón claramente lo ven justo en medio de nuestra gloriosa y magnífica madre Josefina y nuestro padre José… Ellos están acariciando su rostro y besando sus manos, bañándolo con luz y amor. Amamos apreciar y honrar tu memoria”, finalizó Carlos Santana.

En 1970 Jorge Santana comenzó su carrera dentro del mundo de la música formando parte de la banda Malo, con quien sacó un álbum de estudio donde destacó la presencia de un tema cuya duración era de más de seis minutos y se titulaba “Suavecito”. Posteriormente se unió al grupo The Fania All-Stars.

Ocho años más tarde anunciaba su debut como solista con el lanzamiento de un disco homónimo, en 1979 estrena su segunda producción discográfica titulada “It's All ABout Love”. En el 2018 presentó “Love The Way: The Solo 70's Recordings”, álbum donde recopila sus primeras grabaciones.

También grabó un disco con Carlos Santana, el cual fue lanzado en el año 1994 bajo el título de “Santanas Brothers”. En los últimos años colaboró como guitarrista en las giras musicales que su hermano realizó en varios países del continente americano.

