Jorge Salinas teme quedar paralítico; asegura que ningún tratamiento le funciona

El actor sufre de malestares en la espalda.

Jorge Salinas se sinceró y habló de los problemas de salud que enfrenta actualmente debido a un malestar en la espalda, situación que dijo ha sido difícil pues pese a que ha recurrido a diversos tratamientos no le han sido de mucha ayuda.

Fue durante la alfombra roja de la cinta ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’, que el actor detalló para los medios de comunicación que últimamente no ha estado bien de salud, sin embargo, se dijo agradecido de aún estar con vida.

“No me siento muy bien, me siento bendecido por la gente, por el gusto a mi trabajo, bendecido por Dios, yo no debería estar ni vivo, ¿me entiendes?, entonces estoy agradecido por tener la oportunidad de estar con ustedes, con el público, tuve una embolia pulmonar hace 11 años, y el 99 por ciento muere, entonces soy una persona bendecida”, expresó.

Pese a que hace un par de semanas el mismo Jorge manifestó que estaba valorando la posibilidad de someterse a una cirugía para combatir la molestia en la columna vertebral, el famoso confesó que a última hora decidió dar marcha atrás.

Teme quedar paralítico

El esposo de Elizabeth Álvarez contó que esa opción fue desechada por miedo a perder el movimiento en todo su cuerpo, motivo que lo ha llevado a buscar otras opciones alternativas como las terapias.

“Por el momento prefiero no hacerlo, te puedes quedar paralítico en cualquier operación de columna, eso es definitivo ¿no?, son cuatro niveles, y prefiero mejor tomar terapias alternativas para poder atender ese problema”.

El actor enfrenta problemas de salud.

Tras sufrir caídas de caballo y de moto, el actor empezó a presentar malestar en la espalda, motivo que explicó, lo ha llevado a recurrir a distintos tratamientos, incluso a la mariguana, pero ninguno le ha sido de mucha ayuda. “Me metía pastillas y demás, y el dolor persistía y persistía… a mí ni la morfina me hace”, aseguró.