Jorge Salinas rompe el silencio y niega haberle sido infiel a Elizabeth Álvarez

Jorge Salinas niega serle infiel a su esposa Elizabeth Álvarez.

Tras el fuerte escándalo en el que se ha visto envuelto, Jorge Salinas reapareció, esto para promocionar su nueva telenovela, y al ser cuestionado sobre la filtración de fotos donde se le ve besando a su nutrióloga, negó tajantemente serle infiel a su esposa Elizabeth Álvarez.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la revista TvNotas publicó una serie de fotografías comprometedoras, donde se observa al actor besando a quién era su nutrióloga, ante esto, el actor dio la cara, aunque aseguró que es la única ocasión en la que hablará sobre el tema.

Y es que, desde entonces, ha sido la nutrióloga identificada como Anna Paula, quién ha hablado al respecto, revelando que durante el tiempo en el que Jorge Salinas fue su paciente, existieron coqueteos.

Jorge Salinas niega infidelidad

Jorge Salinas niega tener una relación extramarital.

En una conferencia de prensa para presentar la nueva telenovela de Televisa “Perdona Nuestros Pecados”, Jorge Salinas reapareció públicamente por primera vez, y negó serle infiel a su esposa Elizabeth Álvarez, a quién asegura, ama y respeta.

“Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia… Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. No tengo ninguna relación extramarital”.

Al ser cuestionado sobre la existencia de fotografías, el propio actor reveló que incluso existe un video, sin embargo, reiteró que la relación que mantuvo con su nutrióloga, fue únicamente profesional, a quién no ve desde antes de Navidad.

Por su parte, el actor negó estar separado de su esposa, tal como se ha rumorado, sin embargo, no aclaró la razón del origen de las fotografías.

Te puede interesar: Mujer captada con Jorge Salinas confirma infidelidad del actor

Jorge Salinas y Nutrióloga

¿Qué pasó con Jorge Salinas y su nutriologa?

La nutrióloga con la que el actor Jorge Salinas ha sido relacionado, se llama Anna Paula, quién ha dado diversas entrevistas, aclarando como era la relación con el actor.

Aunque la nutrióloga negó tener una relación actual con Jorge Salinas, reveló que el actor siempre le coqueteo y confirmó la veracidad de las fotografías donde se les ve besándose.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!