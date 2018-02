Jorge Ortiz de Pinedo demanda a Televisa por una cantidad exagerada

Para golpes bajos, el que recibió Jorge Ortiz de Pinedo, de 69 años de edad, por parte de Televisa, empresa en la que laboró por más de 32 años y que hace unos meses lo despidió de manera injustificada.

En una entrevista para una revista de espectáculos, un amigo cercano al comediante y productor Jorge Ortiz de Pinedo detalló los hechos de la demanda y de la cantidad que está en juego.

Jorge Ortiz de Pinedo está muy consciente de que su adicción al cigarro le trajo consecuencias muy graves a su salud, entre ellas un cáncer de pulmón que afortunadamente pudo superar; sin embargo, una de las cosas a las que el actor se ha tenido que acostumbrar en los últimos años es a utilizar un tanque de oxígeno para ayudarlo a respirar mejor y que se canse menos.

Ante las cámaras de “Hoy”, el también productor dijo que aunque en un principio esta medida era temporal, su situación ha ido empeorando paulatinamente, por lo que ahora está obligado a transportarse con un pequeño aparato a donde quiera que vaya y lo tendrá que usar por el resto de su vida.

“Traigo un concentrador de oxígeno, no es un tanque, pero no lo suelto a menos que me tenga que meter a un set de grabación o a un escenario de teatro. Sí puedo usarlo todo el tiempo lo hago porque sé que esto me va a prolongar un poquito la vida, pero esto es lo que pasa cuando uno fuma”