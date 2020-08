Jorge Ortiz de Pinedo demanda discriminación al teatro

Es claro que la pandemia de Covid-19 ha afectado al mundo del entretenimiento a una gran escala, donde hemos visto que varias producciones se vean pausadas o canceladas a causa de la contingencia.

Y uno de los rubros más afectados ha sido el teatro, donde según el actor Jorge Ortiz de Pinedo se han cometido varios actos de discriminación, que han afectado enormemente a los artistas que dependen de estos espacios para conservar su economía.

Respecto a este tema Ortiz de Pinedo señaló su desacuerdo ante la reapertura de los cines al 30% de su capacidad en la Ciudad de México, una medida que no ha sido aplicada para todos los espacios públicos de entretenimiento familiar como los teatros.

“No puedo entender que abran unas cosas sí y otras no, eso es lo que me inquieta, y las autoridades no nos dicen por qué toman este tipo de decisiones”