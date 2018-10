Jorge Ortíz de Pinedo confirmó una nueva temporada de Una Familia de Diez

Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra en la ciudad desde el lunes ya que se presentará en el Teatro de Cancún con la obra ‘Cosas de Papá y Mamá’ y compartirá escena con Daniela Luján, Susana Alexander y Ricardo Margaleff en horarios de 6 y 9:30 de la noche.

Al charlar con el maestro de la comedia, nos platicó acerca del posible regreso de ‘Una Familia de Diez’, y aseguró que será en este mes que se definan los convenios y presupuestos para poner en marcha el proyecto tan esperado.

Jorge Ortíz de Pinedo durante la rueda de prensa en Cancún

“En esas vamos, estamos tratando de hacer un buen convenio para poder volver otra vez a grabar la serie, en este mes se define si tengo los derechos, si puedo volver hacerla, si nos dan el presupuesto que necesitamos para volver hacer una nueva temporada”, señaló en exclusiva a LA VERDAD.

“La gente está muy metida con ‘Una Familia de Diez’ es el éxito más importante de comedia de Televisa en los últimos años”, Señalo orgulloso el intérprete del doctor Cándido Pérez y Jorgito, de ‘La Escuelita’ y ‘La Escuelita V.I.P’.

Al cuestionar al actor sobre los premios Metro a lo mejor del teatro señaló lo siguiente:

“Yo no me voy a inscribir en nada, si me van a nominar que me nominen yo no necesito inscribirme en algo para que me premien”, comentó en exclusiva ante tal cuestionamiento, en la rueda de prensa habló respecto a la obra ‘Cosas de Papá y Mamá’ y de la importante inversión que se hizo para traer este espectáculo tan alabado en el centro del país.