Jorge Medina comparte su nuevo sencillo en México y los Estados Unidos

“El Consentido de la Banda”, como también se le conoce, mantiene con firmeza esa línea a la que se ha sometido y una vez más está convencido a seguir conquistando el corazón del público que lo sigue y apoya fielmente.

Luego de que iniciara una nueva faceta en su vida ahora como solista, Jorge Medina vuelve a sorprender a propios y extraños con la presentación del tema “Así O Más Claro”, su nueva carta promocional en México y Estados Unidos.

Una melodía compuesta especialmente para todas las personas que llegan a tenerlo todo en una relación, pero que al fin de cuentas no se sienten satisfechas y ponen en duda los sentimientos hacia su pareja, siendo la contraparte quien decide poner un hasta aquí y continuar cada uno por su lado.

“Así o más claro, de qué sirvió ser tan honesto y transparente, si la traición hoy me la pones en la frente, seré un buen perdedor, no hablare mal de ti por el respeto de lo que llegué a querer, procederé a olvidar, porque lo nuestro remedio ya no tiene…”, dicta parte de la letra de la canción.

El intérprete originario de Mazatlán, Sinaloa, sigue demostrando su pasión por la música que durante años ha expuesto con tanto orgullo, pasión y dedicación, por ello pone a disposición de todo el público su nuevo corte promocional titulado “Así O Más Claro”.

Dicho tema además cuenta con una producción audiovisual que puedes encontrar disponible en el canal de videos del cantante, además de estar disponible en todas las plataformas digitales.

Solicita “Así O Más Claro” en la estación de radio que prefieras y no olvides seguir a Jorge Medina en redes sociales: Facebook: Jorge Medina, Instagram: @j_medina37, Twitter: @j_medina37 y YouTube: JorgeMedinaVEVO.

Ricardo D. Pat