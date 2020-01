Jorge Guerrero: el actor pide dar REALCE a las lenguas indígenas en México

El actor mexicano Jorge Antonio Guerrero, quien ha tenido estelares participaciones en el cine en cintas como Roma y Luis Miguel: La serie, se ha manifestado en favor de las lenguas indígenas mexicanas, luego de su participación en la serie “Hernán”.

Resulta que Jorge Antonio Guerrero ahora se encuentra dando vida al guerrero tlaxcalteca Xicoténcatl en la serie “Hernán”, producida por Dopamine para Tv Azteca, Amazon y History, cuya historia le ha dejado la reflexión de promocionar más las lenguas indígenas.

Durante una entrevista el famoso actor expreso al respecto: “Fueron muchas cosas las que aprendí de esta serie, a mí me marcó lo que implica la palabra, el nombrar y expresarte, y no tiene que ver con una lengua en particular, sino cómo estás pensando tú y desde dónde estás comunicándote con el otro, eso es cultura, es cultura colectiva”.

El actor también confesó que su nivel de involucramiento fue total, desde empezar a incursionar en clases de náhuatl, así como también entender cómo hablaba la nobleza indígena, que no es igual al pueblo.

El lenguaje indígena en México

Guerrero ha explicado también que: “En México se hablan casi 70 lenguas que siguen vivas; lo curioso es que hablamos un español influenciado por el náhuatl, pero no hablamos náhuatl. Eso me llegó a inquietar mucho, hay que revisar la historia y un periodo colonialista para ir entendiendo; hay partes del mundo donde los dialectos no se han olvidado en un sentido social”.

El actor ha resaltado también que es importante que se sigan difundiendo las lenguas indígenas, ya sea en televisión, como lo están haciendo a través de una serie, del arte interpretativo, además explicó algunas de las enseñanzas que le dieron; pues le emocionó entender, por ejemplo, que en español tenemos términos como “favorcito”, “mamacita” o “papito”, que se han malinterpretado, porque se cree que es una cuestión diminutiva, pero en náhuatl es lo contrario, quiere decir que eres una persona muy grata e inclusive se usaban solamente en la clase noble.

Cabe mencionar que Jorge Guerrero terminó de filmar Les oiseaux ivres, una película rodada entre México y Canadá; además, cerró el año con grabaciones en Nueva York y California, para otro largometraje que presentará este 2020.

