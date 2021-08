Jorge Falcon llora al despedirse para siempre de televisa

Uno de los pilares de la comedia en Latinoamérica es Jorge Falcón, quien se ha catalogado como una estrella y una máquina para hacer reír a la gente. Ahora, tras avanzar su edad, ha decidido retirarse para siempre del mundo del espectáculo, pues se siente cansado.

Fue a través del programa Faisy Nigths de Unicable, que el famoso rompió en llanto al escuchar los mensajes de sus amigos.

Aunque en una ocasión te mencionamos que Falcón enfureció con el programa hoy, todo ello ha quedado atrás, y usó las cámaras de televisa para despedirse.

El icónico comediante, quien es muy activo en sus redes sociales oficiales aseguró que es el momento ideal, pues ya se siente con una edad avanzada, y con más de 5 décadas dedicándose al mundo del espectáculo, el actor decidió que era su torno de darse un descanso.

Dijo que se retira para poder pasar tiempo con su familia, y poder dedicarse a sus nietos, de quien se ha perdido momentos especiales por estar trabajando.

“Lo que pasa es que ya me cansé. Me cansé, voy a hacer casi 50 años en la comedia y la verdad quiero vivir un poco más cerca de mi familia, mis nietos".

Así anunció su gira de despedida

Antes de retirarse, el actor que alguna vez confesó dar shows para narcos, estará haciendo unas fechas más de sus shows, por lo que hará una última gira para poder despedirse como se debe de su público.

“Es la gira del adiós. Me retiro de los escenarios (...) Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio. Ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso”, afirmó.