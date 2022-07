Jorge Falcón: “Que me dejen morir”, declara en entrevista.

El comediante Jorge Falcón continúa promoviendo su gira del adiós tras 50 años de trayectoria.

En entrevista para el programa de Imagen Televisión, De Primera Mano, el comediante mexicano, afirmó que ya tiene todo listo para el momento en el que abandone este mundo.

Pues no sólo ha firmado su testamento, si no que también ha dejado una carta con su última voluntad.

La gran trayectoria que ha tenido el famoso comediante lo ha puesto como uno de los más icónicos de México y latinoamérica. Conocido por sus pintorescos chistes y sus caras aún más graciosas.

Sin embargo son esas más de 5 décadas de trabajo lo que ha hecho que se sienta cansado pues ya tiene 70 años.

Lo que sí aclaró es que no quiere morirse sobre un escenario, pues sería una impresión tremenda para sus fans.

“Ya me cansé. Son 50 años en la comedia y ya me cansé, me quiero ir dignamente, a mi nivel...”,