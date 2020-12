¿Jorge Falcón Criminal? Revela que participó en fiestas de la mafia

Para nadie es un secreto que Jorge Falcón es uno de los comediantes más queridos del mundo del espectáculo; sin embargo, lo que muy pocos conocen es que a lo largo de su carrera le ha tocado convivir con algunos sujetos buscados por las autoridades, incluso ha tenido que actuar para ellos en las denominadas "fiestas de la mafia".

Lo anterior ha alarmado a los fans, quienes a través de las redes sociales externaron sus críticas hacia Jorge Falcón, esto debido a que el comediante reveló que ha participado en diversas fiestas, mismas que él denomina “difíciles, pues no sabía que eran de la mafia.

Fue a través del programa Venga La Alegría donde el comediante narró sus experiencias con las fiestas de la mafia, mismas que sacó adelante, y las mantuvo en la discreción al no pedir tomarse fotos con nadie.

“He caído, sin querer, dos veces en fiestas ‘muy difíciles’, las he sacado adelante, no he pedido fotos con nadie y me cuido cada vez más, no es que me junte, pero a veces caes en el engaño ‘Oye, una fiesta para una familia’”, reveló Jorge Falcón.

¿Jorge Falcón es amigo de la mafia?

Jorge Falcón causó polémica al revelar que ha trabajado para la mafia.

Jorge Falcón no quiso revelar las identidades de los criminales a los que les ofreció servicios, sin embargo, el famoso dio varias características, e incluso comentó que eran personas muy amables, sin embargo, en algún punto se llegó a espantar por las armas que veía en los lugares.

Además, confesó que ambas veces hubo un contrato de por medio, incluso señaló que en una de estas fiestas fue obligado a saludar a uno de los ‘jefes’, que aunque se portó muy amable con él y le ofreció protección, el comediante se sintió un tanto incómodo.

“Era más alto que yo, de sombrero, lo abracé… Y había mucha gente a un lado de él. Eso fue en Reynosa, y ya me regresé tranquilo”, recordó la estrella de Televisa.

Jorge Falcón asegura que no hizo amistad con ningún narco.

El comediante finalizó aclarando que no tiene ningún vínculo ni amistad con estos personajes, simplemente guarda distancia y respeto, pues solo se limitó a cumplir con su trabajo.

“Con ellos he tenido lamentablemente o afortunadamente buenas situaciones, he terminado bien, me pagan y se acabó. No es mi giro ni nada de eso, yo respeto lo que hacen: que está bien, que está mal, ya la historia lo juzgará”, finalizó Jorge Falcón.

