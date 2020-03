Jorge Drexler crea CANCIÓN inspirada en el Coronavirus ¡Fantástica!

El cantante uruguayo Jorge Drexler, en tiempos de la pandemia del Coronavirus publicó un video de la canción inédita que compuso ante el pánico generado por la recientemente denominada pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Drexler pidió a los latinoamericanos, a través de sus redes sociales, no cometer los mismos errores que en Italia y España ante el brote de coronavirus, este último país en donde recide desde hace varios años.

El cantautor, ganador de un Oscar y también estudio medicina rindió un mensaje que: “Den un ejemplo al mundo: Quédense en sus casas. Evitemos el pico de contagio masivo. Es la única forma de no saturar los sistemas de salud y permitir que los casos graves se salven".

Jorge Drexler crea CANCIÓN inspirada en el Coronavirus ¡Fantástica!

Detalles de la canción de Jorge Drexler

Resulta que Jorge Drexler subió el video de la canción inédita titulada “Codo con codo”, que compuso ante el pánico generado por la recientemente denominada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Luego de la cancelación de sus conciertos en Costa Rica -que posteriormente se sumaron a la reprogramación de sus fechas tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico- debido a la emergencia global, Drexler transmitió, vía Facebook Live, un concierto especial en sustitución de una de sus presentaciones "para sacarnos las ganas de tocar".

“Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya…”, fue lo que comentó en redes sociales Jorge Drexler.

TE PUEDE INTERESAR: Coronavirus: Lady Gaga se somete a cuarentena por voluntad propia

Cabe destacar que Codo con codo, en una de sus estrofas dice que "ya volverán los abrazos, los besos dados con calma, si te encuentras un amigo salúdalo con el alma. La paranoia y el miedo no son ni serán el modo, de esta saldremos juntos poniendo codo con codo", que sin duda es un himno de esperanza y hermandad.