Jorge D'Alessio asegura que vivió navidades muy tristes

Jorge D'alessio asegura que Marichelo salvó sus navidades

Jorge D’Alessio abrió su corazón y en una reciente entrevista para 'Sale El Sol' reveló que las navidades que vivió durante su infancia fueron muy tristes, esto debido a los problemas que existían entre sus padres, Jorge Vargas y Lupita D’Alessio, mismos que lo obligaba a estar con uno de los dos, pero nunca disfrutó de esta fecha con ambos.

“Yo de chiquito no tenía estas navidades familiares grandes, ¿Sabes? Mis papás estaban separados, entonces era o con uno o con otro, y no estábamos acostumbrados a tener estas navidades grandes en donde estaba toda la familia, los primos y los abuelos, no las tuve”, reveló Jorge D’Alessio con sentimiento.

Sin embargo, para el cantante estas situaciones le dejaron un gran aprendizaje sobre la Navidad: “Pero las navidades que a lo mejor son un poco tristes o no están tan llenas de la familia, también te hacen madurar y te hacen valorar otras cosas, te hacen crecer como ser humano, yo pasé navidades sin mis papás”.

Jorge D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio, reveló que pasó muy tristes navidades.

De igual forma, Jorge D’Alessio narró la que pudiera haber sido su Navidad más triste al lado de su padre, pero que en realidad fue una de las más especiales: “Pasé una Navidad que para mi papá fue muy triste, pero entiendo que no pasaba por un buen momento, asú que nos fuimos él, mis hermanas, Ernesto y yo".

“Mi papá nos dijo: Yo quisiera darles una Navidad bonita’ y nosotros: ‘Esta es una Navidad maravillosa’, nos divertimos y lo abrazamos y dijimos: ‘La alegría de la Navidad no son los regalos, la Navidad es un sentimiento del corazón, es un sentimiento de unión”, recordó con sentimiento el también integrante de ‘Matute’.

Jorge D'alessio vive felices navidades junto a Marichelo

Jorge D'Alessio asegura que tuvo un buen aprendizaje en sus navidades pasadas.

Sin embargo, Jorge D’Alessio asegura que todo cambió cuando pasó Navidad con Marichelo Puente: “Yo le pedí matrimonio a mi esposa en la primera Navidad que ella me invitó a pasar con su familia, y antes de hincarme le dije: ‘Nunca había vivido una Navidad así, me encanta y yo quiero vivir todas las navidades de mi vida como la estoy viviendo ahorita, para eso necesito ser parte de tu familia’, entonces me hinque y le di el anillo en una Navidad y a partir de ahí mis navidades han sido maravillosas".

Te recomendamos leer: Con lágrimas, Jorge D'Alessio narra el brutal asalto que sufrió

Jorge D'Alessio asegura que Marichelo hizo sus navidades más alegres.

Por último, el hijo de Lupita D'Alessio reveló que es feliz pasando todas las navidades junto a su Marichelo: “Hoy que tengo estas navidades tan llenas de familia, tan llenas de amor, con mis hijos con mi esposa, con toda mi familia, pues las valoro muchísimo, yo lloro todas las navidades, pero de felicidad”.

¿Qué te parece el mensaje de Jorge D'Alessio para esta Navidad? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.

Fotografías: Instagram