La polémica entre Jorge Clarividente y Sherlyn continúa, esto luego de que el vidente revelara que la actriz le fue infiel a su novio José Luis, conocido por formar parte del dúo Río Roma, con el actor José Ron, y que este encuentro ocurrió por una venganza por parte de ella.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Jorge Clarividente aseguró que Sherlyn, quien acaba de convertirse en madre del pequeño André, le fue infiel a José Luis con José Ron y que fue ella misma quien le confesó que se había acostado con el apuesto actor.

Según el famoso vidente, la actriz de Televisa decidió engañar al cantante José Luis por pura venganza y aunque no dio más detalles al respecto, él aseguró que no tenía problema en divulgar dicha información ya que ella ha dicho en varias ocasiones que ya no son amigos.

“Se metió con José Ron y ella misma lo dice, que era para vengarse. Tuvo relaciones, ella misma lo escribió, lo hizo para vengarse de José Luis de Río Roma cuando era su novio, lo estoy divulgando porque ella dice que no me conoce, me tachó de mentiroso”, reveló Jorge Clarividente ante las cámaras.

Jose Rón niega haber tenido un amorío con Sherlyn

José Ron responde a los rumores de un supuesto amorío por Sherlyn.

Ante las polémicas declaraciones de Jorge Clarividente, el actor José Ron fue interceptado por la prensa a las afueras de Televisa; ahí fue cuestionado sobre los rumores que aseguran que él y Sherlyn Gónzalez tuvieron un encuentro sexual, pero al parecer él no estaba enterado de nada y posteriormente lo negó.

“¿De qué hablan? ¿eso qué tiene que ver? Yo no sé de qué me hablan, eso qué tiene que ver, yo no sé nada de eso señores, a mi no me metan en nada de eso, ella es mi amiga, somos muy buenos amigos, yo la quiero mucho”, declaró José Ron. Por su parte, Sherlyn se negó a responder los cuestionamientos de la prensa.

