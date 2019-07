Jordyn Woods se mete con otro ex novio de Khloé Kardashian ¡QUÉ PERRIS!

Todo indica que Jordyn Woods no puede mantenerse alejada de las Kardashian-Jenner ni de sus exparejas. Y es que luego de que Tristan Thompson el ex marido de Khloé Kardashian le fue infiel con ella, la modelo fue captada bailando con otro ex novio de la socialité.

Tal parece que la modelo se está reponiendo del escándalo que protagonizó en febrero pasado, cuando se supo que se comió a besos y tuvo relaciones intimas con el entonces marido de Khloé.

Como usted recordará esta situación detonó un tremendo drama que resultó en la separación definitiva de la celebridad y el padre su hija, además de llevarse entre las patas su inigualable amistad con Kylie Jenner, quien la consideraba como su hermana.

Ahora, la modelo de 21 años salió con el jugador de la NBA James Harden, también expareja de Khloé. Según el un importante portal de Internet, Jordyn Woods y el basquetbolista se encontraban en un club nocturno de Houston, Texas, bailando y fumando.

Testigos señalaron que se acomodaron en el mismo asiento y una fuente del club dijo que hubo un momento donde Jordyn se paró y bailó frente a James Harden. Mientras tanto en una cuenta de Instagram, un usuario decidió compartir un video de esa noche donde se logra ver a la pareja.

No obstante, el portal aclaró que Woods y el deportista no son más que dos personas con amigos en común que se encontraron en el bar por coincidencia. Asimismo, aclararon que Jordyn y James no llegaron ni se fueron juntos del lugar y que apenas pasó tiempo con él ahí adentro.

Quizá lo que Jordyn Woods en verdad necesita es un buen agente de relaciones públicas que le explique que, por ahora, no es buena idea acercarse a ningún exnovio de ninguna Kardashian o Jenner, en especial si quiere limpiar su imagen y seguir adelante.

