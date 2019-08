Jordyn Woods confiesa que desea recuperar su amistad con Kylie Jenner| Emma McIntyre

En febrero pasado, cuando el escándalo de la indiscreción que Tristan Thompson cometió con Jordyn Woods estalló, no sólo terminó con la relación amorosa que el basquetbolista sostenía con Khloé Kardashian, sino también con la amistad de más de 10 años entre la protagonista del desliz y Kylie Jenner, con quien, en palabras de Kris Jenner vivieron algo así como ‘un divorcio’.

Ha pasado ya medio año desde aquel suceso que convirtiera a la ex mejor amiga de Kylie Jenner, en la persona más odiada para el clan Kardashian y en general para los fanáticos de la familia más famosa de la televisión.

Sin embargo, los protagonistas de aquel polémico asunto no han pasado página y su principal afectada, Jordyn Woods, sigue rentabilizando el escándalo a su favor, con dramáticas entrevistas que siguen metiendo dinero en los bolsillos de la modelo.

Tal como se mostró en el último capítulo de la temporada 16 del reality ‘Keeping Up With The Kardashians’, Kylie Jenner habló por primera ocasión sobre como se sentía respecto a la situación con Woods.

Fue ahora la misma Jordyn Woods quien volvió a hacer referencia de lo ocurrido; así se muestra en la portada de septiembre de la revista Cosmopolitan, donde la modelo reveló que aún tiene la esperanza de que el tiempo pueda curar las heridas y en algún punto puedan retomar su amistad con la empresaria.

Según se puede leer en el artículo, Woods expresó:

"La quiero. Es mi mejor amiga. Espero que podamos madurar y que todo vuelva a su sitio”.

Sin embargo, sus ganas de retomar la amistad con la billonaria más joven del mundo, no fue lo único revelador, ya que Jordyn también detalló lo difícil que se fue afrontar esta situación de forma tan pública:

“Se volvió adictivo mirar en internet, buscar mi nombre. Cuando veía todo lo que la gente decía sobre mi se convirtió en un tumor. Empezó a ser cancerígeno para mí”, comentó Woods.

