Jordyhn Whoods habla de la aventura que tuvo con el esposo de Khloe Kardashian

Mucho se habló sobre "idilio" que hubo entre la ex pareja de Khloe Kardashian y Jordyn Woods quien fuera la mejor amiga de Kylie Jenner, pues este fue una "bomba" que estalló en la familia Kardashian debido a la cercanía que la modelo tenía con ellos.

De inmediato, los medios hicieron todo un torbellino de publicaciones, pero fue durante el programa que ostenta la célebre familia "Keeping Up With The Kardashian" donde se dieron cita los peores comentarios y reproches para Jordyn.

Aunque este tema ya tiene varios meses y se pensaba que ya estaba olvidado, lo cierto es que no ha sido así, pues reciente la principal involucrada en este escándalo, Jordyn Woods, hizo algunas declaraciones al respecto.

Siempre es bueno tener la versión de los dos lados de la moneda.

Ante los múltiples ataques por parte de las Kardashian y por supuesto los mediáticos, Jordyn no había podido dar su versión completa, sin embargo, recientemente la modelo dio su versión respecto a este controversial escándalo.

La ex amiga de Kylie Jenner aseguró que todos tienen derecho a contar su verdad y confió en que las partes involucradas encuentren la paz. Esta versión se dio luego del más reciente episodio del famoso programa de la familia Kardashian, el cual estuvo dedicado a la traición y el drama que se vivió dentro del clan cuando salió a la luz la traición que cometió Tristan Thompson.

Esta situación desató y reavivo la controversia entre los televidentes que quieren saber las versiones de todas las partes, de ahí que haya tomado relevancia una entrevista que, previo a la emisión de este episodio, Jordyn concedió.

Ante la inminente transmisión del episodio del domingo pasado, la joven reveló en una charla para 'ET Online' lo que esperaba de las revelaciones que harían las Kardashians. Jordyn Woods se mostró tranquila y respondió cuando el periodista le preguntó ¿Qué es lo que piensas de los nuevos capítulos de KUWTK?

“Todos tienen su propia verdad de la historia y todos tiene derecho a contarla”

Una de las cosas que más afectó a Khloé fue el hecho de que la indiscreción fue cometida con Jordyn, pues recordemos que la joven no sólo era mejor amiga de Kylie, también era una de las personas más cercanas al clan.

Respecto a la polémica, Jordyn aseguró que es cosa del pasado y, aunque el tema está más vivo que nunca por el programa de las Kardashians, reconoció que ella ya pasó la página.

“La vida sigue, el dinero no para, el mundo no para y, con suerte, todos siguen adelante”, finalizó.