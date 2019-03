Jordan Fisher se convierte en el protagonista de To All the Boys I've Loved

Netflix por fin ha revelado la nueva cara que se une a To All the Boys I’ve Loved Before 2 y lo ha hecho a través de un video especial que se ha compartido en todas las redes sociales de la plataforma, en el aparece Lana Condor y podemos ver la química que hay entre estos dos actores.

Se trata de Jordan Fisher, quien dará vida a John Ambrose, esto ha quedado registrado en el video promocional de la secuela de TATB ya que en el avance Fisher sale de un tráiler con el nombre de Ambrose impreso en la puerta.

To All the Boys I’ve Loved Before 2 adaptará la segunda parte del libro original, llamado P.S. I Still Love You, donde veremos que pasará con la relación entre Lara Jean y Peter Kavinsky una vez que John Ambrose McLaren complete el triángulo amoroso que pondrá de cabeza el mundo de Lara.

Fisher es un actor bastante carismático que según los productores de la película será capaz de atrapar a todas las espectadoras y encantarles con su actuación, por lo que no dudamos que pase exactamente lo mismo con el personaje de Lana Condor.