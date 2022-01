Joni Mitchell se retira de Spotify por "mentiras" sobre la pandemia de Covid-19

Se unió al reclamo de Neil Young

La cantante Joni Mitchell aseguró que retirará su música de la plataforma de streaming Spotify por las "mentiras" que transmiten en esta plataforma sobre la pandemia de Covid-19, esto luego de la polémica que desató que Neil Young también hiciera lo mismo.

La interprete de "Big Yellow Taxi" afirmó que apoya a Young, quién se enfrentó a la plataforma por el polémico podcast de Joe Rogan, aficionado a las teorías de conspiración.

Precisamente, el comentarista de la UFC, como te informamos en La Verdad Noticias dijo estar "avergonzando" por los 100 millones de dólares que recibió por parte de dicha plataforma por trasladar la versión de audio y video de su podcast de manera exclusiva para ellos.

Joni Mitchell se va de Spotify

Fue a través de una publicación en su pagina web que la cantante Mitchell dijo, "He decidido sacar toda mi música de Spotify, hay gente irresponsable difundiendo mentiras que se cobran con vidas".

Además, y en el mismo contexto compartió una carta abierta de médicos y científicos instando a la plataforma a establecer una política contra la desinformación contra el discurso de Rogan sobre la pandemia.

El podcast de Rogan acumula ya millones de escuchas y esta enfocado en teorías de conspiración y desinformación, particularmente enfocado en el coronavirus.

¿Cuántos años tiene Joni Mitchell?

Roberta Joan Anderson, cuyo nombre artístico es Joni Mitchell es una cantante y pintora canadiense que recientemente llegó a los 78 años de edad.

Ella comenzó su carrera en Toronto pero después se relacionó con la floreciente escena del Folk en Nueva York en donde su fama creció y se volvieron éxitos inolvidables sus temas "Both Sides, now", A case of you", River", entre otros.

Como te explicábamos al inicio de la nota, Mitchell decidió apoyar a Neil Young quién ya desapareció de Spotify ya que a pesar de su reclamo, la plataforma no ha eliminado el podcast de Joe Rogan.

