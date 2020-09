Jonathan Majors se une al MCU en la película "Ant-Man 3"/Foto: Unilad

Después de un giro de estrella en la exitosa serie de HBO Lovecraft Country, Jonathan Majors ahora está listo para dejar su huella en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) a lo grande.

Majors ha sido elegido para uno de los papeles principales en la próxima película de Ant-Man junto a Paul Rudd y Evangeline Lily. El estudio no hizo comentarios, pero fuentes cercanas al proyecto dicen que es probable que interprete al supervillano Kang the Conqueror.

Las fuentes agregan que, al igual que con tantos personajes nuevos en el MCU, podría haber un giro en la forma en que el personaje aparece en películas futuras, pero a partir de ahora es probable que sea uno de los villanos principales en la próxima entrega de la franquicia.

Peyton Reed, quien dirigió las primeras películas, regresa para dirigir la última entrega, con Jeff Loveness escribiendo el guión. El director de Marvel Studios, Kevin Feige, producirá.

Aunque es posible que se lo use de manera diferente en la película, en los cómics, Kang es una entidad que viaja en el tiempo y tuvo batallas con todos, desde Thor hasta Spider-Man y todo el equipo de los Vengadores.

Jonathan Majors consigue importantes papeles

El verano de 2020 ha sido bueno para Majors tanto en el frente del cine como en la televisión. Comenzó a protagonizar el épico drama bélico de Spike Lee Da 5 Bloods, donde interpretó a uno de los hijos de la unidad del Ejército que se aventura de regreso a Vietnam en su búsqueda de su fortuna de oro y el líder de escuadrón caído.

El ingreso de Jonathan a la franquicia de Marvel podría ser un trampolín en su carrera, ya que la película protagonizada por Paul Rudd es una de las más populares de la compañía/Foto: Los Ángeles Times

Siguió con Lovecraft Country, creado por Misha Greene y producido por Jordan Peele y JJ Abrams. La serie se estrenó en agosto y rompió récords digitales para la cadena.

Antes de estos proyectos, Majors recibió elogios por su película de 2019 The Last Black Man In San Francisco, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 2019. La película marcó el primer papel protagónico de Majors, por el que fue nominado para un premio Gotham como actor revelación y un premio Spirit como mejor actor secundario.

También te puede interesar: CINE: ¿Marvel ya tiene fecha de estreno para Ant-Man 3?

Majors protagoniza The Harder They Fall de Netflix, donde interpreta al forajido Nat Love y actualmente se encuentra en producción. También fue elegido para protagonizar Devotion de los medios de Black Label. Majors está representado por CAA, Management 360 y Jackoway Austen. ¿Crees que Jonathan Majors hará un buen papel como villano en el MCU?