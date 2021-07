Jonathan Islas es vinculado a proceso por agredir a Fabiola Campomanes

El día de hoy se dio a conocer que la actriz de telenovelas Fabiola Campomanes había acudido a un juzgado de la Ciudad de México por motivos de una audiencia, en la cual también estaba citada su ex pareja, el también actor Jonathan Islas, por la denuncia de maltrato físico que ella interpuso en su contra y por la cual ha sido vinculado a proceso.

A su llegada al recinto, la estrella de Televisa dijo estar confiada en que la ley le hará justicia: "Nos han citado a los dos y espero que se presente o si no, se presentará su abogado... Confío en la justicia y por eso he seguido este proceso, sino no estaría aquí. Estoy aquí para demostrarle a muchas mujeres que sí se puede y podemos defendernos".

Horas más tarde, el abogado de la actriz revelaba ante los medios de comunicación presente que el imputado había sido vinculado a proceso y que se había establecido un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria, en la cual se presentarán pruebas de los delitos de violencia familiar, física y psicológica.

La pareja de actores protagonizaron una fuerte pelea, misma que ha llegado a instancias legales.

Por su parte, la también madre de Sofía Anafara Campomanes aseguró que solo estaba defendiendo su derecho y que quería que se haga justicia. Actualmente, el actor tiene prohibido acercarse al domicilio de la víctima y a los lugares que ella concurra, además de que tampoco podrá hacer algún acto de intimidación o molestia en su contra o de los testigos.

Hasta el momento, se desconocen más detalles de la situación legal de Jonathan Islas, quien no se ha pronunciado al respecto del tema en sus redes sociales, pero se espera que en las próximas horas emita un comunicado dirigido a los medios de comunicación.

¿Qué pasó con Jonathan Islas y Fabiola Campomanes?

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti el día de hoy, era 2019 cuando inició el pleito mediático de la pareja. El primero en pronunciarse fue el actor, quien a través de Instagram denunciaba haber sido agredido físicamente por Fabiola, a quien acusó de estar tomada y drogada.

Ante dicha polémica, Fabiola Campomanes utilizó su cuenta de Instagram para revelar que sí lo había agredido, pero que ella también había sufrido violencia durante su relación, a la cual consideró tóxica: “Sentí feo de haberlo lastimado y sentía mucha vergüenza de sentirme la golpeadora de hombres… Yo sufrí violencia verbal también”.

Fotografías: Redes Sociales