Jonathan Bennett de "Mean Girls" anuncia su compromiso con su novio

¡Jonathan Bennett está fuera del mercado! El medio Entertainment Tonight confirmó que el actor de Mean Girls está comprometido con Jaymes Vaughan.

Vaughan, un presentador de televisión, hizo la pregunta al escribir una canción para Bennett, según la revista People, quien fue el primero medio en dar la noticia. Bennett le dice al medio que reaccionó al dulce gesto con el "grito más feo que alguien haya llorado".

"Lo que tenemos es realmente especial. Es sobre lo que la gente hace películas o, supongo que en este caso, escribe canciones", le dijo Bennett al medio.

"... Se siente como una familia con él. Siento que no hay nada en el mundo que no podamos lograr cuando estamos juntos", expresó el actor.

La cuarentena fortaleció la relación de Jonathan Bennett

El actor de Mean Girls dijo en una entrevista con ET que pasar la cuarentena con su novio hizo más fuerte la relación: "Descubrimos que [la cuarentena] fue genial, porque todo lo que hizo fue acercarnos y darnos cuenta, 'Oh, wow, estamos realmente enamorados el uno del otro. Como, realmente, realmente nos gusta estar juntos'".

Bennett explicó: "Cuando él se iba para ir a la tienda y yo había estado con él durante una semana, lo extrañaba durante esos 25 a 30 minutos que se había ido. Estaba caminando por la casa como un cachorro. '¿Donde esta el?' Literalmente sé cómo se siente mi goldendoodle cuando me voy".

Jonathan y Jaymes hicieron pública su relación desde 2017, cuando el actor de "Chicas Pesadas" decidió hacer pública su homosexualidad/Foto: Us Weekly

Bennett también compartió cómo su último papel, que interpreta a la mitad de una pareja gay en The Christmas House de Hallmark Channel, una novedad para la cadena, lo hizo reflexionar sobre lo que espera cuando se trata de su futuro con Vaughan.

"Mi pareja y yo estamos pensando en ampliar nuestra familia y dar los próximos grandes pasos... Estamos pensando en eso con seguridad. Especialmente en el rodaje de esta película, realmente me habló. Es casi como si la vida imitara el arte", dijo el artista. En la película, él y su compañero en pantalla están pasando por el proceso de adopción.

"Durante una de las escenas en las que tenemos una pequeña pelea, ves a una pareja reunirse y rodearse de amor incondicional", dijo.

“Fue entonces cuando me di cuenta, 'Wow, esta película es tan importante porque muestra ese amor incondicional que una pareja tiene el uno por el otro cuando todo lo que quieren hacer es comenzar su propia familia y crear una familia más grande y crear más amor para todos", confesó Bennett.

"Esa escena, y tener esto en la película, definitivamente me hizo sentir que ... podríamos necesitar hacer eso en algún momento", agregó Bennett sobre tener hijos.

Él añadió: "Es inspirador. Quiero decir, si la película que filmé me inspiró a querer formar mi propia familia, tiene que ser bueno". ¿Crees que Jonathan y Jaymes Vaughan harán una bonita familia? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

