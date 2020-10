Jonas Brothers traen el espíritu navideño con el tema “I Need You Christmas”/Foto: Noroeste

Los Jonas Brothers han lanzado su nueva canción de Yuletide 'I Need You Christmas'. La banda de hermanos que encabeza las listas, compuesta por Joe, Kevin y Nick Jonas, quería difundir un poco de "alegría" festiva a principios de este año, durante estos tiempos sin precedentes en medio de la pandemia mundial de coronavirus.

Y escribir la balada les trajo buenos recuerdos de las Navidades de su infancia. Dijeron: “Con un año tan loco, todos realmente necesitamos algo que esperar. Las vacaciones es un momento que nos une y es algo que nos trae alegría en los momentos más oscuros”.

"Para nosotros, esta canción despierta recuerdos de las peleas de bolas de nieve de la infancia y de encontrar la colina más cercana para trinear. Nos lleva de nuevo a pasar tiempo con la familia preparando el árbol de Navidad”, relataron.

“Con suerte, les puede traer los mismos sentimientos de calidez y felicidad que crearlo nos ha traído. ¡Los queremos mucho!", expresaron los hermanos.

'I Need You Christmas' sigue la pista festiva de 2018 de 'Sucker', el éxito 'Like It's Christmas'.

La primera navidad de Joe Jonas como papá

Mientras tanto, este año será la primera Navidad para Willa, la bebé de Joe Jonas y Sophie Turner. Como te contamos en La Verdad Noticias, la estrella de 'Game of Thrones' y la estrella del pop dieron la bienvenida a su primer bebé al mundo en julio.

Y se dice que Joe es "muy práctico e involucrado" como padre. Desde el nacimiento del bebé, el cantante ha estado haciendo "todo lo posible" para ayudar a su cónyuge a "instalarse" en su vida como una familia de tres.

El matrimonio Jonas-Turner vivirá su primera navidad como padres de la pequeña Willa, aunque los fans esperan que en algún momento la pareja decida compartir su primera foto familiar/Foto: Oxford Mail

Una fuente dijo después de la llegada de su hija: "Están en casa y se están instalando. Joe es muy práctico e involucrado. Quiere hacer todo lo que pueda y le encanta estar con el bebé y ayudar a Sophie". ¿Te gustó la nueva canción navideña de los Jonas Brothers?