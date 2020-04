Jonas Brothers estrenan concierto en Amazon Prime y los fans enloquecen

Durante 2019 vivimos uno de los momentos más esperados durante años, se trata del regreso de los Jonas Brothers, y en las de sus carreras por separado decidieron volver a unirse para regalarnos el álbum happiness begins.

Con ese álbum los hermanos Nick, Joe y Kevin realizaron una gira por varios países incluyendo México, donde se presentaron en Guadalajara, Monterrey y la capital, haciendo que miles de jonaticas vuelvan a revivir su adolescencia.

Sin embargo, así como miles de personas que pudieron deleitarse con el tour de estos cantantes, también hubo millones que se quedaron con las ganas, y para todos ellos en esta cuarentena les han traído un regalo muy especial.

Los Jonas Brothers han decidido sacar un nuevo material en Amazon llamado happiness continues: Jonas Brothers concert film, el cual como su nombre lo indica, no es más que una grabación de uno de sus conciertos den la gira que realizaron en 2019.

Mira el trailer del concierto de los Jonas Brothers

Este concierto y documental ofrece también un detrás de cámaras de todo lo que ocurre en el Backstage de la gira, la cual se realizó en más de 200 ciudades y territorios en el mundo.

En dicho clip podremos disfrutar de los grande éxitos de los hermanos como Lovebug, Sos, Sucker, Introducing me, y también sus éxitos como solistas, tales como Cake By The Ocean, o Jealous.

Y es que el año pasado también pudimos ver un documental estos hermanos en Amazon Prime, donde contaban cuál fue el motivo de su separación, que los llevó a volverse a juntar como una banda.

El concierto estará disponible en la plataforma a partir de este viernes 24 de abril, donde sus fans podrán revivir los momentos más especiales de la gira de los Jonas Brothers.