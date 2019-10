Jonas Brothers dan concierto 'a la mexicana" y toman sus tragos en el escenario

Cómo todos sabemos, a principios de este 2019 los Jonas Brothers nos sorprendían con el anuncio de su regreso, después de varios años de separación. Es por ello que, al sacar su sencillo del regreso "sucker" todas las Jonaticas esperaban impacientes que los cantantes se presentarán en México, y los hermanos accedieron a dicha petición.

En ese sentido, el pasado 27 y 28 de octubre se presentaron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dando un espectáculo muy a su estilo. Vale la pena comentar que los Jonas Brothers cantaron algunas de sus nuevas canciones como "cool", "Sucker", o *Only Human", sin embargo, también interpretaron algunas canciones de su repertorio antiguo como "S.O.S", "Love Bug", o "Burning Up".

Con un "we love You México" los Jonas Brothers se despidieron de sus fans en Monterrey, no sin antes hacer una acción por la que serían recordados durante los próximos años hasta su siguiente gira, y fue tomar un shot de Tequila para sentirse más mexicanos que nunca.

Por cierto, los Jonas Brothers decidieron emprender este año, poniendo en marcha su propia marca de tequila, misma que ya se encuentra sobre pedido, por lo que se asume que el tequila que consumieron pertenece a su propia marca.

A los Jonas Brothers aún les quedan algunas presentaciones en el país, se trata de un concierto en el auditorio Telmex en Guadalajara, y otro más en el palacio de los deportes, donde los cantantes seguramente conquistarán a todos sus asistentes.

