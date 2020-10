Jonah Hill y Gianna Santos terminan su relación tras un año de comprometerse

Jonah Hill y Gianna Santos terminaron su relación a poco más de un año de haberse comprometido, según confirmó una fuente cercanas a la pareja a People.

Los ahora ex novios fueron vistos por primera vez juntos en agosto de 2018, y en octubre de 2019 se confirmó que iban a casarse, poco después de que Jonah comprara una casa de 6.7 millones de dólares en California.

La fuente le dijo a People que el rompimiento se dio en buenos términos entre el actor nominado al Oscar de 36 años y Santos, de 31.

Mientras fueron pareja, ambos mantuvieron su romance lejos de la mirada de los medios.

Rara vez fueron fotografiados en público.

Santos se graduó de la Universidad de Fordham en 2011 y actualmente es gerente de contenido en Violet Gray, una compañía de belleza con sede en Los Ángeles, según su cuenta de LinkedIn.

En su sitio web personal que muestra su portafolio, Santos reveló que creció en el vecindario TriBeCa de la ciudad de Nueva York.

"Siempre me han intrigado y me han atraído las actividades creativas, incluidas las excentricidades de la moda, el amor por el diseño y las demostraciones visuales de la moda", escribió Santos en la propaganda.

También dijo que su lema de vida tanto en estilo como en vida "siempre ha sido 'menos es más'".

Jonah Hill llama a la gente a votar

En medio de la pandemia de coronavirus, el actor de El Lobo de Walstreet ha centrado su atención en llevar a la gente a las urnas antes de las elecciones del 3 de noviembre.

Durante el fin de semana, el actor compartió una foto de sí mismo disfrutando de una comida y la subtituló: "Siempre me siento muy vulnerable cuando me afeito la barba. Por favor, vote".

A principios de este mes, Hill y su hermana se asociaron con su madre, Sharon Feldstein, para alentar a las personas a registrarse para votar.

La estrella y su hermana actriz, Beanie Feldstein, continúan siguiendo a Santos en Instagram.

"Estoy hablando contigo, sí, tú, y te estoy diciendo que votes. No, le pido que vote ”, dijo Sharon. "No me mires así, sé que no soy tu madre".

