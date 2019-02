"Jon Snow" le revela el final de Game Of Thrones a su esposa ¡Y ella le deja de hablar!

Game Of Thrones es sin duda una de las series más exitosas de todos los tiempos y una que probablemente seguirá dando de qué hablar aun después de finalizar, lo que será muy pronto ya que la octava y última temporada de esta increíble serie llegará el próximo mes de abril, lo que tiene desesperados a todos los fans, quienes están ansiosos por el estreno.

Aunque no todo es celebración, ya que Kit Harington (Jon Snow) ya conoce el final de la historia, y cometió un grave error que podría costarle mucho.

Como se sabe, la séptima temporada de la serie concluyó con la escena donde “El rey de la noche” destruyó la gran muralla que protegía a los 7 reinos, lo que se desencadenará en una sangrienta guerra entre vivos y muertos, donde además el impacto fue mayor cuando se reveló que Jon Snow es el legítimo heredero al tan codiciado trono de hierro.

Te puede interesar: La venganza de Televisa contra Penélope Menchaca

Como sabemos el famoso actor Kit Harington contrajo matrimonio con la actriz Rose Leslie, quien interpretó a Ygritte en la serie, y fue la pareja de Jon Snow, por lo que su amor sobrepasó las barreras de la realidad y se casaron, y han vivido felizmente desde su boda el pasado mes de junio.

"El año pasado le conté a mi esposa cómo terminó, y ella no me habló durante unos tres días... ¡y me preguntó!"