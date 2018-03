Jon Snow le propuso matrimonio a Ygritte ¡en la vida real!

Los fans de "Game of Thrones" ahora sabemos que Jon Snow es más inteligente de lo que parece. Kit Harington, quien por supuesto interpreta a Jon (ehhm, Aegon Targaryen) en la serie de HBO, le ha propuesto a su novia de mucho tiempo y ex co-estrella de "GoT", Rose Leslie, según People. Leslie, por supuesto, dio vida a la enamorada de Snow, Ygritte, en el programa, antes de su muerte, ocurrida en la cuarta temporada. Antes de que existiera algún tipo de relación romántica con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke).

El compromiso

Las noticias del compromiso se propagaron este martes, cuando los sitios de Reino Unido dieron a conocer que los actores, ambos de 30 años, le habían dado la noticia a amigos y familia la semana pasada. Recientemente Harington y Leslie comenzaron a vivir juntos, luego de haber salido desde 2012. En junio pasado, durante su visita a "The Late Late Show" con James Corden, Harington habló sobre Leslie y su gran paso, diciendo que estaba:

"muy, muy feliz, y que todo estaba yendo bien".

Nicole Kidman, quien también había asistido como invitada, le preguntó que entonces por qué no le había propuesto matrimonio a la belleza pelirroja todavía. Le dijo:

"Yo sólo digo que si van a vivir juntos tal vez por lo menos tendrían que estar comprometidos."

Avergonzado, Harington respondió: "Bueno, paso a paso, paso a paso. El actor británico le dijo a Esquire en mayo que mantiene los detalles de su relación en privado:

"porque la relación es de ambos, tanto de Leslie como mía, y no puedo hablar por los dos. Pero sí, estamos muy, muy felices. Así que eso es lo único que voy a decir".

Leslie también ha mantenido su romance al margen; sin embargo, en el programa británico "This Morning with Phillip and Holly" dijo que debido a sus horarios agitados "FaceTime es una necesidad".

¡El rey y la reina del Norte!