Jolette es tachada de clasista por humillar a seguidor que cuestionó su carrera

Jolette explota en contra de un usuario que le recuerda su paso por La Academia.

Jolette es una de las figuras más controversiales que han salido de La Academia y tras las comparaciones con Rubí Ibarra en la edición 20 años, su nombre se ha convertido en tendencia, sin embargo la ex académica explota cuando le cuestionan sobre el reality de Tv Azteca y en una reciente publicación incluso fue señalada de ‘clasista’.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que Jolette asegura que La Academia no ha sido lo más destacado de su larga trayectoria artística, generando cientos de reacciones en redes sociales.

Y es que tras su paso por La Academia, Jolette se robó los reflectores del mundo de la farándula, debido a su polémica personalidad y sus múltiples enfrentamientos con el papel de jueces.

Jolette humilla a seguidor y es tachada de ‘clasista’

¿Qué paso con Jolette en Twitter?

Fue a través de su cuenta de Twitter, que un seguidor de Jolette aseguró que es recordada gracias a su paso por La Academia, siendo lo más destacado en su carrera:

“Oye Jolette, pero si tú vives de tus horrendas actuaciones en la academia, eso y tus berrinches tontos es lo que te dio la fama. No hay entrevista en la que no te pregunten algo de la academia, ¿Te has cuestionado por qué?... Porque nadie te conoce por otra cosa”.

Dicho comentario hizo enfurecer a la ex académica, quién explotó y le recordó al cibernauta que tiene una gran trayectoria.

“Es que no te alcanza para pagar un sistema de televisión por cable. He trabajado 5 años consecutivos como conductora de un programa de moda y representando marcas que no podrías pronunciar. También tengo la sección Moda en el matutino más top” contestó.

Como era de esperarse, su comentario generó una ola de críticas, pues varios usuarios de redes sociales calificaron su respuesta como “clasista” y le recordaron el reciente enfrentamiento que protagonizó con William Váldes.

¿Qué ha pasado con Jolette de La Academia?

¿A qué se dedica actualmente Jolette?

Aunque tras su polémica participación en La Academia, Jolette se retiró del mundo de la música, continúo su carrera en la industria del entretenimiento.

Jolette se dedica a la conducción enfocándose en la moda y belleza y ha sido parte de programas como ‘Cuídate de la cámara’ y Magda Rodríguez la incorporó al programa “Hoy” en 2019 con cápsulas de estilo y moda.

La Academia fue el programa que lanzó a la fama a Jolette, sin embargo la conductora no tolera la mención del reality, pues ha arremetido en contra en diversas ocasiones.

