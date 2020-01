Jolette explota contra La Academia: Me tenían secuestrada'

Tras la polémica que surgió en la nueva generación de La Academia, la ex alumna Jolette acudió a una entrevista en el programa de Yordi Rosado, donde reveló su pasado cuando formaba parte del proyecto en el año de 2005.

Recordamos que en un concierto de La Academia, la cantante Danna Paola causó revuelo en las redes sociales luego de haberse enfrentado a un alumno cuando él se expresó de una forma inapropiada hacia la famosa.

Esto dividió opiniones en las redes sociales, incluso la polémica participación de Jolette resurgió luego de que un usuario compartió las humillaciones que recibió la ex alumna de La Academia durante el reality show de TV Azteca.

La ex alumna de La Academia durante la entrevista comparó el programa La Academia como un secuestro, pues expresó que nunca estuvo de acuerdo con la producción para crear más polémica y aumentar el rating.

Jolette comentó al conductor Yordi Rosado que durante el casting fue muy seguro de sí misma, pues quiso audicionar y tener una oportunidad de cumplir su sueño, sin embargo, su presencia en el programa de TV Azteca causó mucha polémica.

"No me dejaban salir, lo intente como cinco veces, eso era un secuestro. Yo lo comparo con un secuestro la verdad con todo el respeto de la gente que ha vivido un secuestro. Cuando te encierran en una casa para obtener dinero se llama secuestro". Comentó la ex alumna de La Academia.

La ex alumna de La Academia comentó que Lolita Cortés fue muy dura con ella por órdenes de la producción, incluso Jolette ya sabía lo que pasaría en cada concierto del reality show de TV Azteca.

