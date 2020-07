Jolette a punto de MORIR por esta terrible causa ¡De miedo!

Jolette ha inquietado a sus fans al reaparecer este miércoles en el programa Hoy para hablar de su experiencia tras padecer el temido virus mortal que desató la pandemia, así lo explicó: Es un privilegio para mí poder venir a decir que sobreviví, que estoy feliz, que aprendí tanto de la vida. Si yo la libré, ustedes también la pueden librar.

Hay que destacar que en su charla la ex académica recordó que ella se contagió el 6 de marzo, pero fue hasta el 24 de marzo que tuvo el resultado positivo de su prueba y dio negativo un mes más tarde: Si estaba de muerte y me lo dijo el doctor.

La experiencia de Jolette con el COVID-19

En Instagram Stories Jolette compartió algunas imágenes de su visita al foro de Televisa, donde además consideró que la alimentación, la oración, el apoyo de sus amigos y el tranquilizarse la ayudaron a salir adelante, pero Jolette dijo que tuvo días muy pesados e insistió en el hecho de que para obtener el diagnóstico de COVID-19 pasaron varios días, pues la doctora no le creía y le dieron tratamiento contra la influenza.

Mi diagnóstico no era positivo. (el doctor me dijo) ‘si tienes dos neumonías previas y el Covid ya está en tus pulmones, vete a tu casa a ver qué hace tu cuerpo por ti.

Por otro lado, debido a los estragos del virus, Jolette no tenía fuerza ni para cocinar, así lo detalló: No podía cargar ni un vaso con agua, se me caía el celular; así que dependió de la ayuda de vecinos y amigos que le llevaban comida en cajas para que ella pudiera tenerlas en el refrigerador.

Cabe destacar que la famosa Jolette dejó en claro que puso especial énfasis en el poder de la oración, pues ella tuvo el apoyo de un sacerdote y además rezaba constantemente para superar la pandemia.