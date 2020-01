Jolette Navarrete: Así fue el INFIERNO que vivió en La Academia"

Jolette Navarrete obtuvo gran popularidad a nivel nacional tras su participación en el reality La Academia de TV Azteca; sin embargo, la cantante no consiguió la misma fama y reconocimiento en la industria musical que otros participantes han logrado, tal es el caso de Yahir, Carlos Rivera y Yuridia, quien por cierto anunció su retiro de los escenarios a finales de 2019.

La cantante, originaria de Guadalajara, Jalisco, fue una de las 18 concursantes que participó en la cuarta temporada de La Academia, emitida durante el 2005.

Hay qye recordar también que Jolette y Lolita Cortés, quien fue juez del reality, protagonizaron numerosas disputas, pues aunque Jolette era una de las favoritas del público, Lolita Cortés la sentenciaba con duras críticas cada noche, ya que consideraba que la ahora ex académica, no tenía el talento suficiente.

En uno de sus polémicos encuentros, Lolita Cortés, quien apoyó a Danna Paola tras polemica en La Academia, tras la interpretación de Jolette del tema "Y yo sigo aquí" de Paulina Rubio, dijo al público: "quiero pedir a todos nuestros televidentes que ya no voten por ella, lo pido de corazón"; palabras similares a las que Danna Paola pronunció el domingo después de recibir insultos de dos participantes de la nueva temporada de La Academia.

El infierno de Jolette Navarrete en La Academia

Recientemente por medio de una entrevista con Yordi Rosado, Jolette dio a conocer que vivió un infierno estando en la cuarta generación de ‘La Academia’, pues la cantante mencionó que, gracias a su paso por dicho programa, logró hacer una carrera, sin embargo, no volvería a repetir la experiencia de tener la oportunidad.

"Yo ya sabía lo que iba a pasar los domingos, por lo menos yo emocionalmente iba un poco preparada, porque yo ya sabía que los domingos me la iban aplicar, entre semana los maestros y la producción me hicieron cosas peores", mencionó.

Además, señaló que realmente quería abandonar el reality, incluso, intentó escapar del lugar. "Me salí del departamentito y empecé a correr y dije ¿a dónde me voy? Como en el reclusorio corrí, corrí, corrí y luego di a una barda que daba a otro lugar, a un museo y la salté. No sé cómo la salté, encontré una caja así como de basura, ahí me subí y después de eso caí como las rodillas un poco dobladas para no lastimarme y salí corriendo, me persiguieron y me alcanzaron".

