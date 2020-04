Joker: Revelan tensiones entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro antes del rodaje

“Joker”, fue uno de los grandes éxitos de Warner Bros., en 2019, pero detrás de cámaras la relación entre Joaquin Phoenix y Robert De Niro fue algo tensa, al menos así era antes de comenzar el rodaje de la película.

Joaquin Phoenix en el rodaje de "Joker"

Robert De Niro y Joaquin Phoenix, son dos de los mejores actores de Hollywood pero sus métodos de actuación son muy diferentes lo que causó problemas antes de comenzar el rodaje.

Al parecer, Joaquin Phoenix, quien dio vida al Joker, prefiere ausentarse de las lecturas de guión y en su lugar usar un poco la “ansiedad” que provoca llegar a grabar al set sin saber al 100% que ocurrirá, pero Robert De Niro no es igual.

Mientras Robert De Niro insistía en tener la lectura de guión de “Joker”, antes de comenzar el rodaje, pero Joaquin Phoenix seguía negándose a hacerlo: "No hay forma de que esté haciendo una lectura".

Harto de la situación, Robert De Niro se acercó a Todd Phillips, director de “Joker” para que interviniera e hiciera que Joaquin Phoenix finalmente aceptará realizar la lectura del guión.

"Dile que es un actor y que debe estar allí. Me gusta escuchar toda la película y todos vamos a entrar en una habitación y solo leerla".

Finalmente, la lectura de guión del “Joker” se realizó en la oficina de Robert De Niro en Nueva York con Joaquin Phoenix presente.

¿Qué pasará con Joker?

Pese a que Warner Bros., tuvo dudas sobre la versión de “Joker” que Todd Phillips planeaba, el ùblico y la crítica la convirtieron en uno de los mayores éxitos del 2019.

De acuerdo a We Got This Covered, después del éxito de “Joker” Warner ha decidido apoyar una secuela para el villano más famosos de DC, con o sin Joaquin Phoenix en el proyecto como Joker.