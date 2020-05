Jojo Siwa sorprende con nuevo look al quitarse su “ponytail” ¡Cómo ha crecido!/Foto: The Monitor

Otro día, otro desafío TikTok . Los usuarios de TikTok están sacando su Windex para el challenge "Wipe It Down" , que consiste en rociar su espejo para revelar un aspecto diferente. Para JoJo Siwa , quien se unió a la tendencia ayer, esa limpieza reveló un gran cambio y asombró con un look sin su famosa “ponytail”. ¿Luce mejor?

En el video, que Siwa subió en la víspera de su cumpleaños número 17, la artista comienza vistiendo su característica cola de caballo lateral, un arco gigante y un conjunto llamativo. Pero cuando se limpia el reflejo, la podemos observar usando una camiseta en color oscuro y con el cabello completamente suelto y ondulado.

Sus seguidores inmediatamente compartieron su amor por el aspecto más natural, con un usuario escribiendo: "Ok, sí, Jojo, defraudó esos mechones dorados ondulados".

Algunos seguidores también se preguntaron si este video podría insinuar las cosas que están por venir, incluida una era completamente nueva para la estrella infantil de "Dance Moms". "¿Está diciendo que su nueva era significará que probará diferentes estilos?" escribió un fan.

Jojo Siwa ya está creciendo

Esta no es la primera vez que Siwa se suelta el cabello durante la cuarentena. El mes pasado, reveló una JoJo más atenuada a pedido de un usuario de TikTok, quien le pidió que se vistiera "normal" por un día. El video envió a sus fanáticos a un frenesí. "Espera, este es un momento histórico, sin cola de caballo", escribió un usuario.

Tendremos que esperar y ver si este aspecto atenuado es el comienzo de una era Siwa adulta como sospechan algunos fanáticos, o si solo está adoptando un aspecto más natural mientras está en casa durante la cuarentena.

También te puede interesar: Tik Tok ya tiene nuevo CEO y es de Disney

De cualquier manera, depende de la estrella juvenil de baile decidir en qué aspecto se siente mejor: simplemente estamos disfrutando de ver cómo se da cuenta para que los 22 millones de nosotros lo veamos en tiempo real.