Jojo Siwa se hace radical cambio de look después de recibir críticas/Foto: Cuba Comunica

Solo un mes después de que la estrella de YouTube abandonara su icónica cola de caballo, ahora Jojo Siwa mostró su última transformación. Llevando a Instagram, la joven de 17 años compartió un clip donde recreó la escena de TikTok “No voy a hacerlo”.

Mientras agitaba su cola de caballo rubia para la cámara, la voz en off decía: “Chica, no lo hagas, no vale la pena”.

"No lo voy a hacer, niña, solo estaba pensando en eso, no lo voy a hacer...", se sincronizó con los labios antes de desaparecer de la pantalla. Regresando con su nuevo cabello castaño sobre sus hombros, JoJo agregó: "Lo hice".

"Esperen...", subtituló el clip. No estábamos absolutamente listos para eso. Justo en el momento, los fanáticos entraron en crisis por su transformación.

"¡Oh, espera! ¡¿En serio?!", Preguntó uno, mientras un seguidor gritaba: "Se ve tan bien".

“Wow JoJo! Me encanta", elogió un usuario de Instagram, mientras que otro comentó: "¡Jojo! ¡Me encanta! ¡Te ves increíble! Prepárate para romper Internet jaja”.

El estilo de Jojo es una de las cosas que la ha hecho famosa en Youtube, por lo que además de ser bailarina, también es actriz y cantante y su popularidad incrementó después de aparecer en dos temporadas de Dance Moms/Foto: Sprout Wired

Critican a Jojo Siwa por blackface

El nuevo aspecto de JoJo llega después de que ella abordara las acusaciones de blackface (cara negra) en su último video musical.

La semana pasada dejó caer su clip con temas de circo para Nonstop en los fanáticos, pero se enfrentó a una ola de reacciones violentas después de que la bailarina de 12 años Lilliana Ketchman usara maquillaje marrón como parte de un disfraz de mono.

La adolescente, cuyo nombre real es Joelle Joanie Siwa, inicialmente desactivó los comentarios debajo del video antes de anunciar en Instagram que había bloqueado a los fanáticos por enviarle mensajes "horribles y desagradables".

Sin embargo, después de ser criticada por el movimiento, ella compartió una larga declaración en Twitter, sobre las críticas.

Al explicar que sus acciones "no tuvieron nada que ver" con la reacción violenta, comenzó: "Necesito aclarar algunas cosas porque algunas han sido irresponsables en historias y publicaciones recientes sobre mí, y todos parecen apresurarse a sacar conclusiones sin tener todos los hechos.”

Jojo siguió: “Mi publicación de Instagram ayer no tuvo absolutamente nada que ver con las críticas que recibí en mi video musical Nonstop. Bloqueé a ciertas personas en línea y dejé de seguir a otras porque estaba cansada de ver el odio personal hacia mí.”

"Lo más importante es que me gustaría abordar el video musical que grabamos para Nonstop en febrero", continuó. “¡Estamos hablando de niños disfrazados de animales de circo! Nadie en mi video lleva cara negra.”

“Es horrible que la mente de alguien incluso vaya allí. Los niños se visten con disfraces de animales, tienen sus caras pintadas para parecerse a los animales, actuando el papel. Había cebras, tigres, perros, payasos, sirenas, todo", declaró la bailarina.

JoJo terminó su mensaje agregando: "Ya he abordado los problemas de Black Lives Matter anteriormente en mis redes sociales, lo diré nuevamente para los de atrás, Black Lives Matter, hoy, mañana, ayer y para siempre".