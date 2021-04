Jojo Siwa se considera una persona queer y pansexual

JoJo Siwa se está abriendo sobre salir del clóset como miembro de la comunidad LGBT+. La superestrella en línea, de 17 años, que salió del armario en enero, habló sobre su sexualidad en una entrevista de People publicada el miércoles.

Siwa dijo que generalmente se refiere a sí misma como "gay porque lo cubre o queer porque creo que la palabra clave es genial", pero agregó que también se identificaría como pansexual.

"Me gusta queer", dijo Siwa. "Técnicamente diría que soy pansexual porque así he sido siempre toda mi vida ... Mi humano es mi humano".

Un pansexual es una persona que se siente atraída por todas las identidades de género, o atraída por las personas independientemente del género, según la presidenta y directora ejecutiva de GLAAD, Sarah Kate Ellis.

Jojo espera ser un ejemplo para sus fanáticos jóvenes que también forman parte de la comunidad LGBT+/Foto: Instagram

Eso significa que una persona que se identifica como pansexual puede sentirse atraída por una persona transgénero, alguien que usa los términos neutrales de género de "ze" o "zir", o alguien que se identifica como heterosexual o gay.

Jojo Siwa no quería salir del clóset por miedo a arruinar su carrera

La estrella de YouTube también habló sobre su relación con su novia, Kylie Prew, con quien se hizo pública en las redes sociales en febrero.

"Le conté toda mi perorata que les cuento a todos cuando me preguntan la historia de mi vida", recuerda Siwa.

"Ella dice: 'Podría haberlo buscado en Google. Quiero saber la historia de tu vida. Me acabas de hablar de tu carrera. Quiero saber sobre ti'". Y yo estaba como, nadie me había preguntado eso antes", relató Jojo.

Aunque Siwa ha sido abierta sobre su identidad, admitió que "nunca quiso que (mi salida del clóset) fuera un gran problema", especialmente para su base de fans particularmente joven.

"Lo supe desde que era pequeña", dijo, y agregó que tenía "muchas cosas que podrían haberse ido debido a mi vida amorosa".

Joelle Joanie Siwa, nombre real de Jojo admitió que algunos de sus seguidores la recibieron con críticas y negatividad cuando inicialmente se declaró miembro de la comunidad LGBT+.

Después de que Siwa decidió anunciar que formaba parte de la comunidad LGBT recibió múltiples críticas de algunos seguidores/Foto. Page Six

"Estaba pensando que todos los comentarios serían amables y de apoyo, y no lo fueron", dice. "Muchos de ellos decían: 'Nunca volveré a comprar tu mercancía. Mi hija nunca te volverá a ver'. No pude dormir durante tres días".

Sin embargo, tiene un mensaje para sus seguidores que quizás no aprueben su sexualidad: "No quiero que la gente vea mis videos o compre mi mercadería si no van a apoyar no solo a mí, sino a la comunidad LGBTQ".

A pesar del odio ocasional, Siwa dijo que "esta es la primera vez que me siento tan feliz personalmente".

"Actuar siempre me ha hecho súper feliz", agrega. "Pero por primera vez, personalmente, estoy como, vaya, felicidad. Estoy muy orgullosa de ser yo".

