Jojo Siwa presenta a su novia en Instagram con romántica publicación

JoJo Siwa ha compartido sus primeras fotos de su novia después de revelar la semana pasada que está saliendo con alguien.

La estrella de la reality de 17 años y personalidad de YouTube publicó fotos y un video de la pareja divirtiéndose juntas en Instagram este lunes con un sentido romántico para su novia, con quien ha estado saliendo durante un mes.

"Después de ser mi mejor amiga durante más de un año, el 8 de enero de 2021 comencé a llamar a esta humana excepcional mi novia... ¡Y desde entonces he sido más feliz que nunca!" Siwa escribió.

"En serio, es la persona más amorosa, solidaria, feliz, protectora y la persona perfecta más hermosa del mundo. ¡Y puedo llamarla mía! ¡Feliz un mes para mi niña! ¡Te amo más y más todos los días!", declaró la famosa bailarina.

Las fotos y el video muestran a Jojo Siwa y su novia, quien parece llamarse Kylie según la cuenta que Siwa etiquetó en las fotos, vestidas con disfraces tontos, compartiendo una risa juntos y cantando "As Long As You Love Me" de Justin Bieber en el coche.

Al parecer la novia de Jojo se llama Kylie, y según las declaraciones de la influencer, antes de ser novias fueron amigas por un tiempo/Foto: Instagram

Jojo Siwa reveló que era parte de la comunidad LGBT+ gracias a su novia

Siwa compartió las fotos menos de una semana después de que le dijera a Jimmy Fallon en "The Tonight Show" que tenía una novia que la apoyó cuando decidió salir del clóset como parte de la comunidad LGBTQ el mes pasado.

"Ella fue muy alentadora", le dijo Siwa a Fallon. "Ella estaba como, '¡Hazlo!' Y yo estaba como, 'Está bien', y lo hice".

La famosa bailarina y su novia ya han hecho oficial su romance en todas las redes sociales. Algo que tiene muy felices a los fans/Foto: Tik Tok

La influencer adolescente publicó por primera vez un video en TikTok de ella misma bailando "Born This Way" de Lady Gaga el mes pasado y luego compartió una camiseta que su primo le dio que decía "Best. Gay. Cousin. Ever". que aparentemente confirmó su salida.

Luego habló en Instagram Live sobre su decisión de anunciar que era parte de la comunidad LGBTQ.

"Durante las últimas 48 horas... 72 horas, he recibido la mayor cantidad de amor y apoyo", dijo.

"Estoy muy, muy, muy feliz. Ahora que el mundo ve este lado de mi vida... Me hace muy, muy, muy feliz. He sido feliz en esta tierra desde hace un minuto, y ahora que puedo compartir eso con el mundo, es simplemente... Es increíble", dijo la estrella de internet.

¿Crees que Jojo Siwa será un gran ejemplo para las generaciones más jóvenes que también forman parte de la comunidad LGBT+? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

