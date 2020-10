Johnny Nash, famoso por la canción “I Can See Clearly Now” falleció a los 80 años/Foto: Chicago Global News

Johnny Nash, un cantante, compositor, actor y productor que pasó de ser un cantante pop a una estrella del reggae y al creador e intérprete del himno “I Can See Clearly Now”, que se vendió millones de dólares, murió el martes, dijo su hijo.

Nash, quien había estado en declive de salud, murió de causas naturales en su casa en Houston, la ciudad de su nacimiento, dijo su hijo, Johnny Nash Jr., a The Associated Press. Tenía 80 años.

El gran éxito musical de Johnny Nash

Nash tenía poco más de 30 años cuando "I Can See Clearly Now" encabezó las listas en 1972 y había vivido varias vidas en el mundo del espectáculo. A mediados de la década de 1950, era un adolescente que cubría "Darn That Dream" y otros estándares, su tenor ligero se comparaba con la voz de Johnny Mathis.

Una década después, era co-director de una compañía discográfica, se había convertido en un raro cantante de reggae nacido en Estados Unidos y ayudó a lanzar la carrera de su amigo Bob Marley.

Nash elogió “las vibraciones de esta pequeña isla” cuando habló de Jamaica, y fue uno de los primeros artistas en llevar el reggae al público estadounidense. Alcanzó su punto máximo comercial a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, cuando tuvo éxitos con "Hold Me Tight", "You Got Soul", una versión temprana de "Stir It Up" de Marley y "I Can See Clearly Now", que sigue siendo su canción firma.

Según se informa, escrita por Nash mientras se recuperaba de una cirugía de cataratas, "I Can See Clearly Now" fue una historia de superación de tiempos difíciles que en sí misma levantó el ánimo de innumerables oyentes, con su creciente ritmo pop-reggae, promesa de un "día brillante, brillante y soleado ”Y la exclamación de Nash estilo gospel a mitad de camino,“ ¡Mira hacia adelante, nada más que cielos azules! ”, un coro de acompañamiento elevando las palabras al cielo.

El crítico de rock Robert Christgau llamaría a la canción, que también produjo Nash, "2 minutos y 48 segundos de inspiración pura".

Aunque los jueces de los Grammy lo pasaron por alto, "I Can See Clearly Now" fue versionada por artistas que van desde Ray Charles y Donny Osmond hasta Soul Asylum y Jimmy Cliff, cuya versión apareció en la película de 1993 "Cool Runnings".

También apareció en todas partes, desde “Thelma y Louise” hasta un comercial de Windex, y en los últimos años a menudo se mencionaba en sitios web sobre procedimientos de cataratas.

“Siento que la música es universal. La música es para los oídos y no para la edad”, dijo Nash a Cameron Crowe, quien entonces escribía para Zoo World Magazine, en 1973.“ Hay algunas personas que dicen que odian la música. Me he encontrado con algunos, pero no estoy seguro de creerlos".

La fama de "I Can See Clearly Now" superó a la de Nash. Rara vez llegó a las listas de éxitos en los años siguientes, incluso cuando lanzó álbumes como "Tears On My Pillow" y "Celebrate Life", y en la década de 1990 esencialmente había abandonado el negocio.

Su último álbum, "Here Again", salió en 1986, aunque en los últimos años, según los informes, estaba digitalizando su antiguo trabajo, parte del cual se perdió en un incendio de 2008 en Universal Studios en Los Ángeles.

Así fue la trayectoria de Johnny Nash

Nash se casó tres veces y tuvo dos hijos. Le encantaba montar a caballo desde la infancia y de adulto vivió con su familia en un rancho en Houston, donde durante años también dirigió espectáculos de rodeo en el Johnny Nash Indoor Arena. Además de su hijo, le sobreviven su hija Monica y su esposa Carli Nash.

John Lester Nash Jr., cuyo padre era chofer, creció cantando en la iglesia y, a los 13 años, tenía su propio programa en la televisión de Houston. En unos pocos años, tuvo un seguimiento nacional a través de sus apariciones en "The Arthur Godfrey Show", su exitosa versión de "A Very Special Love" de Doris Day y una colaboración con sus compañeros Paul Anka y George Hamilton IV en la saludable "The Teen Commandments (de amor)".

También tuvo papeles en las películas "Take a Giant Step", en la que interpretó a un estudiante de secundaria que se rebela contra cómo se enseña la Guerra Civil, y "Key Witness", un drama criminal protagonizado por Dennis Hopper y Jeffrey Hunter.

Su carrera se desvaneció durante la primera mitad de la década de 1960, pero encontró un nuevo sonido y un éxito renovado a mediados de la década de 1960 después de tener un éxito de rhythm and blues con "Let's Move and Groove Together" y conocer a Marley y sus compañeros de los Wailers Peter Tosh. y Bunny Livingston durante una visita a Jamaica. Durante los próximos años, sus carreras estuvieron estrechamente alineadas.

Nash convenció a su mánager y socio comercial Danny Sims, con quien formó JAD Records, de contratar a Marley and the Wailers, quienes grabaron “Reggae On Broadway” y docenas de otras canciones para JAD.

Nash llevó a Marley a Londres a principios de la década de 1970 cuando Nash era la estrella más grande a nivel internacional y con Marley dio un concierto improvisado en una escuela de niños local.

Johnny ayudó a Bob Marley a posicionarse en el mundo de la música reggae/Foto: Twitter

Las versiones de Nash de "Stir It Up" y "Guava Jelly" ayudaron a exponer la escritura de Marley a una audiencia general. Los dos también colaboraron en la balada "You Poured Sugar On Me", que apareció en el álbum "I Can See Clearly Now".

Después de la década de 1980, Nash se convirtió en un misterio para los fanáticos y ex colegas cuando dejó de grabar y actuar y rara vez hablaba con la prensa ni con nadie en la industria de la música. En 1973, le dijo a Crowe que anticipaba años de arduo trabajo: "Lo que quiero hacer es ser parte de este negocio y expresarme y obtener algún tipo de aceptación haciendo feliz a la gente".

Un cuarto de siglo después, le explicó a The Gleaner durante una visita a Jamaica que era “difícil desarrollar grandes proyectos musicales” sin hacer giras y promocionar y que prefería estar con su familia.

También te puede interesar: Fallece Toots Hibbert, legendario cantante de reggae líder de The Maytals

“Creo que he logrado la gratificación en términos de las personas que he tenido la oportunidad de conocer. Nunca gané el Grammy, pero no pongo mi fe en cosas de esa naturaleza ”, agregó. “El trabajo de toda una vida del que pueda estar orgulloso es más importante para mí. Y la mezcla popular especial con la música que hago, de eso se trata". ¿Eres fan de Johnny Nash?, ¿Recuerdas su famosa canción?