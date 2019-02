Johnny Flynn será David Bowie en la película “Stardust” (FOTOS)

El actor y músico Johnny Flynn será quien se encargue de interpretar a David Bowie en la película biográfica “Stardust”, según informó el medio especializado The Hollywood Reporter.

David Bowie.

El británico es un intérprete no muy conocido para el gran público, ha tenido papeles en series como Genius o Vanity Fair y ahora encabezará el reparto de este largometraje junto a la actriz estadounidense Jena Malone, que encarnará a Angie, la primera mujer del músico.

Johnny Flynn es un intérprete no muy conocido para el gran público.

“Stardust” contará con la dirección de Gabriel Range y un guion de Christopher Bell, narrará el ascenso de Bowie en los años 70 y la creación de su “alter ego”, Ziggy Stardust”, considerado como una de las figuras más carismáticas y camaleónicas de la música popular.

David Bowie se caracterizó por ser un artista multifacético.

Cabe mencionar que David Bowie falleció en 2016 a los 69 años, antes firmó obras maestras como “Hunky Dory” (1971), “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” (1972), “Low o Heroes” (ambos de 1977).

Johnny Flynn ha tenido papeles en series como Genius o Vanity Fair y ahora encabezará el reparto de este largometraje.