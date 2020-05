Johnny Escutia pide disculpas a Yuya tras escándalo

Luego de que diversos usuarios denunciaron a Johnny Escutia, debido al contenido de su música. El rapero concedió una entrevista para el canal de YouTube Mafian TV, donde pidió disculpas a Yuya, y aseguró que no atentaría contra las mujeres.

Todo surgió a través de un hilo de Twitter, donde una joven expresó su enojo en contra de los temas del artista urbano, ya que se encontraban disponibles en la plataforma de streaming de música Spotify, lo que causó un gran revuelo entre los internautas.

Pero algo que enfureció a los usuarios, fue que una de las canciones trataba sobre la influencer mexicana; aquella letra expresaba sus intentos de asesinarla y violarla, lo que alarmó a los fans, quienes se unieron para denunciar al rapero.

El escándalo de Johnny Escutia

El artista urbano comentó que está sorprendido por lo que ha sucedido con sus canciones; expresó en la entrevista que su música no se basa en la realidad, aunque ahora sabe que la gente de México está enojada, pero aseguró que él nunca cometería algún delito de feminicidio.

El rapero reveló que hace 20 años se encuentra lejos de México, ya que actualmente vive en Alemania con su familia, y que por el momento no piensa regresar, pues quiere estar cerca de sus hijos.

Escutia fue cuestionado sobre las contundentes comentarios que ha recibido de los hates, a lo que él mencionó: "Me gusta que tengan esa furia...ósea si no les gusta mis canciones está bien no las escuchen, punto. Denúncienlas si quieren, no me voy a morir porque me las borran".

Tras el escándalo, Spotify eliminó los temas del rapero a petición de los usuarios, quienes se manifestaron en contra de él, debido a que en una de sus canciones hablaba sobre la famosa youtuber mexicana, lo que causó una gran indignación.

El artista urbano mencionó en la entrevista, que si estaría loco o enfermo, no subiría sus canciones en las plataformas digitales, ya que el que hace ese tipo de cosas se queda callado.

El rapero le pide disculpas a Yuya

Por su parte la youtuber recurrió a sus historias de Instagram para hablar al respecto sobre lo que está sucediendo en las redes sociales; la famosa expresó su preocupación por las amenazas que ha estado recibiendo.

Ante el escándalo, el rapero Escutia compartió un video para expresar unas disculpas a la influencer; él mencionó que nunca quiso hacerle algún daño y jamás pensó que la famosa escuchara la polémica canción.

"Yuya quiero pedirte disculpas por la canción que te hice". Comentó.

En el video expresó a la famosa que si está recibiendo amenazas por algunas personas, que es mejor que denuncie con la policía cibernética, de igual forma le dio ese mismo consejo a la joven que compartió el hilo de Twitter.

