Johnny Depp y los gastos millonarios para tratar todas sus adicciones.

Islas privadas, múltiples penthouses, gigantescas facturas mensuales de vino, rehabilitación de drogas, casas destrozadas y una fortuna supuestamente desviada por gerentes comerciales: la existencia de Johnny Depp en Hollywood quedó al descubierto durante su batalla por difamación con The Sun y su ex esposa Amber Heard.

Que el actor de 57 años adoptó un estilo de vida hedonista y de rock and roll nunca estuvo en duda durante el caso de cuatro semanas. Como se quejó el Dr. David Kipper, el médico que supervisó el régimen de desintoxicación de Depp, en notas leídas en el juicio, Depp "romantizó la cultura de las drogas".

El actor Johnny Depp basó su personaje de Piratas del Caribe, el Capitán Jack Sparrow, en el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards; el actor también rodó un documental sobre Richards y su vida de excesos.

Papeles que interpretó Johnny Depp cercanos a las drogas

También interpretó a Hunter S. Thompson en la aventura empapada de drogas "Fear and Loathing in Las Vegas" y conoció a Heard en el set de "Rum Diary" del autor. Cuando Thompson murió, Depp pagó para que sus cenizas fueran disparadas con un cañón.

Depp fue una de las estrellas más taquilleras de su generación, con papeles protagónicos en Edward Scissorhands, Charlie and the Chocolate Factory, Pirates of the Caribbean y otros éxitos que lo ayudaron a ganar una fortuna.

Pero en el momento en que su matrimonio con Heard se estaba fragmentando, el tribunal escuchó que Depp se enteró de que había perdido $650 millones a manos de gerentes comerciales a quienes acusó de robar, dejándolo con una factura de impuestos de $100 millones.

Johnny Depp gastó millones en curar sus adicciones

La Verdad Noticias informa que, al finalizar el rodaje de la película “Los Diarios del Ron” justo cuando conoció a Heard, sus gastos en consumo de alcohol y drogas se descontrolaron, por lo que era “muy difícil” tener una conversación con él sobre la economía.

Los atracones de drogas y alcohol de Depp eran una característica habitual de su vida. En el juicio se vieron varias fotos del actor que se decía que lo mostraban desmayado en el suelo. Depp admitió gastar más de $30,000 al mes en vino antes de ingresar a rehabilitación.

“Lo que siempre experimenté como alguien a quien le gustaba disfrutar de un vino al terminar el día, se convirtió en un consumo excesivo”, apuntó Depp. Entre algunos de sus gastos, se encontraban más de 100.000 dólares mensuales a David Kipper, un médico que contrató en 2014 para que le curara de su adicción a los opioides.

