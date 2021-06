Johnny Depp y las películas que marcaron su vida

Johnny Depp es uno de los actores más aclamados en el mundo del espectáculo, el actor recientemente cumplió 58 años de edad, de los cuales 37 se ha dedicado a la actuación. Su carrera ha sido tan exitosa que el actor ha logrado una fama internacional.

Johnny Depp nació el 9 de junio de 1963, antes de siquiera pensar en ser actor él tenía una gran pasión por la música y pensaba dedicar su vida a ello. A los doce años su madre le regaló una guitarra y la empezó a tocar formando parte de varias “bandas de garage”.

Fue así que Depp abandonó la escuela en Florida para dedicarse de tiempo completo a la música y pronto entró a un grupo llamado The Kids.

Curiosamente la carrera como actor de Johnny Depp empezó cuando menos lo imaginaba, pues su esposa Lori Anne Allison, hermana del bajista de la banda donde tocaba Depp, le presentó a Nicolas Cage.

A su vez Nicolas le presentó a su nuevo amigo a su representante, así nació la idea de convertirlo en actor. La primera película en la que actuó Depp es “Pesadilla en Elm Street” lanzada en 1984.

A partir de se momento Johnny hizo a un lado la música y se empezó a concentrar en los guiones cinematográficos, donde inició una exitosa carrera como actor.

El primer éxito de Johnny Depp: El Joven manos de tijera

Johnny Depp dio vida a Edward en “El joven manos de tijera”

Si bien la película “El joven manos de tijera” no fue la primera película que filmó Depp, si fue su primer gran éxito, pues con este papel despegó su carrera y conoció a Tim Burton, el director que sería su gran aliado.

La película filmada en 1990 fue dirigida por Burton, quien logró mezclar géneros de fantasía oscura con el romance. La película narra la historia de una creación incompleta que se queda solo luego que su inventor falleciera, pero que más tarde se convierte en una celebridad tras ser “adoptado” por una alegre mujer.

Charlie y la fábrica de chocolates

Tras su participación en “El joven manos de tijera” Tim Burton quedó fascinado con la actuación de Johnny Depp, el director siempre lo consideraba para sus películas y pronto formaron un excelente dúo, por lo que Depp era un elemento necesario en “Charlie y la fábrica de Chocolates” una dulce y tétrica película.

En el filme, un niño pobre y otros cuatro ricos ganan un recorrido por la fábrica de chocolate más magnífica del mundo, dirigida por el fabricante de dulces más inusual del mundo, pero las cosas no resultan del todo bien para algunos de los niños debido a sus actitudes malcriadas.

Piratas del Caribe

Sin duda cada que escuchas este título no puedes evitar pensar en el protagonista, el pirata Jak Sparrow quien fue interpretado por Johnny Depp. Este fue uno de los papeles donde Depp ganó más fama, pues no se trató de una sola película sino de toda una franquicia.

En la primera película de Piratas del Caribe la historia sigue la búsqueda del Capitán Jack Sparrow, un pirata inteligente, y Will Turner, un herrero ingenioso, mientras buscan a Elizabeth Swann. Elizabeth, la hija del gobernador y el amor de la vida de Will, ha sido secuestrada por el temido Capitán Barbosa. Poco saben, pero la feroz e inteligente Barbosa ha sido maldecida. Él, junto con su numerosa tripulación, están bajo una antigua maldición, condenados por la eternidad a no vivir ni morir. Es decir, a menos que se haga un sacrificio de sangre.

Sweeney Todd, el barbero diabólico de la calle Fleet

Esta es una de las películas más importantes en la vida de Johnny Depp, pues con este filme fue nominado a un Oscar como mejor actor, además ganó un Globo de Oro en 2008, eso no es todo, pues recibió un Premio del Sindicato de Actores y un Premio César gracias a la película Sweeney Todd.

La película narra la historia de un barbero quien después de estar encarcelado por un crimen que no cometió, regresa para vengarse junto con su cómplice Sra. Lovett, propietaria de una tienda de pasteles de carne, juntos asesinan a sus clientes desafortunados y los cocinan en emparedados de carne.

El cadáver de la novia

Johnny Depp ha mostrado su versatilidad en múltiples ocasiones, dando vida a personajes únicos y emblemáticos, pero eso no le bastó y quiso demostrar su versatilidad una vez más participando en la película animada “El cadáver de la novia” filmada en “Stop-motion” donde dio vida a Victor, el personaje principal.

La historia se desarrolla en una ciudad victoriana, donde Victor Van Dort, hijo de “nuevos ricos” comerciantes de pescado, y Victoria, la hija de aristócratas empobrecidos, se preparan para su matrimonio arreglado, el cual elevará la clase social de los padres de Víctor y restaurar la riqueza de la familia de Victoria. Aunque se enamoran instantáneamente, el nervioso Víctor termina casado por accidente con una novia muerta.

Si bien el actor Johnny Depp a lo largo de su carrera ha participado en múltiples películas estos fueron algunos de sus papeles más icónicos, donde logró hacerse de renombre y por supuesto una gran fortuna.

