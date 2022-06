Johnny Depp y Amber Heard: Veredicto final EN VIVO

Johnny Depp y Amber Heard han estado en el ojo del huracán en medio de un juicio por difamación, en donde el protagonista de Piratas del Caribe, demandó a su ex esposa por haber declarado a la prensa mundial que sufrió abuso domestico.

Esto ocasionó que Depp perdiera varios proyectos como la antes mencionada o "Animales Fantásticos", así que está dispuesto a recuperar su imagen y seguir trabajando, dando vida a increíbles personajes.

"Les pedimos que devuelvan al señor Depp su vida, que digan al mundo que el señor Depp no es el abusador que la señorita Heard dijo que era y que le hagan responsable de sus mentiras", dijo la abogada de Johnny.

Mira aquí abajo la transmisión del veredicto final, en donde porfin nos enteraremos de quien es el ganador de este juicio millonario.

En vivo, veredicto final del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

El jurado está compuesto por siete personas, hoy martes 31 de mayo comenzó su segundo día de deliberaciones en punto de las 08:00 horas del tiempo local. Hasta este momento han estado reunidos por seis horas, ya que se tomaron un descanso de una hora para almorzar.

Johnny Depp demandó a su ex pareja con la intención de recuperar su vida y no ser tachado como un hombre machista y agresivo que golpea mujeres. Para defenderse, sus ex novias (Kate Moss y Winona Ryder) declararon en la corte que jamás sufrieron abuso, por lo que Amber quedó como una mentirosa en el juicio.

¿Cómo se llama Johnny Depp en la vida real?

¿Cómo se llama Johnny Depp en la vida real?

El nombre real del actor de cine estadounidense es John Christopher Depp II. Su carrera cinematográfica despegó definitivamente tras dos colaboraciones protagonistas con el director Tim Burton, Eduardo Manostijeras (1990) y Ed Wood (1994).

Actualización del juicio:

Hasta el día miércoles, el jurado continuará con su decisión.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.